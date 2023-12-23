「ESG趨勢下台灣綠色能源產業的現況與展望」與會貴賓合影。（會研基金會提供）

財團法人中華民國會計研究發展基金會、中華企業評價學會、東吳大學會計學系、財團法人東吳大學會計系所同學聯誼會文教基金會共同主辦，以及台灣綠色能源產業聯盟協辦之2023企業與無形資產評價論壇，22日舉辦第四季場次，探討「ESG趨勢下台灣綠色能源產業的現況與展望」。

會計研究發展基金會董事長王怡心表示，回顧12月12日剛落幕第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28)，該會議承諾：「進行能源系統轉型、脫離化石燃料，用公正、有序且公平的方式，以科學為基礎，在接續關鍵10年加速行動，以利在2050年實現淨零排放。」IFRS國際永續準則理事會（ISSB）在氣候高峰會期間，大力倡議IFRS S1 和S2是全球氣候揭露基線，讓財務報告主要使用者在比較氣候變遷對財務資訊揭露上有一致性基礎。

金管會證券期貨局組長林秀美說，COP 28是簽署《巴黎協定》以來首次全球盤點，也是首度將化石燃料寫進決議，象徵全球能源轉型已在關鍵時刻，而「逐漸減少燃煤發電」的承諾以及「取消無助於能源貧窮及公正轉型的化石燃料補貼」，同樣值得台灣關注。

中華企業評價學會理事長洪志洋表示，從2023年第季企業與無形資產評價論壇，到第四季能源政策的規劃，陸續邀請評價、會計及跨領域專家，分享對環境、社會、治理（ESG）與評價相關議題的看法與經驗，相信可以作為監理機關及國際評價準則委員會（IVSC）制訂相關政策及準則之參考。

圓桌論壇由台灣綠色能源產業聯盟理事長陳光雄主持，他提及與會者將分別由儲能技術、電池應用、氫能發展及友善環境的循環經濟鋰電池再利用，建構未來能源產業藍圖。