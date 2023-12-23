紅海危機推升本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）井噴161點，創1年半新高，其中歐洲線每TEU（20呎櫃）周漲468美元，漲幅45.48%居冠，也讓長榮與陽明下周的填息行情，備受期待。

全球貨櫃2哥馬士基（Maersk）警告，影響紅海航運的混亂局面，可能會持續好幾個月，並證實共有15條貨櫃航線受影響，部分目前都已修改抵達日期，甚至還有延長至明年3月的航班。

路透則報導馬士基與達飛海運（CMA CGM）因應航線改變，將徵收額外費用，馬士基以「嚴重的運營中斷」為由加收TDS（立即運輸中斷附加費），北歐、美東等航線每TEU多收200美元，若再加計明年元旦起徵的PSS（旺季附加費），總計多收500~700美元；達飛則針對遠東至北歐線，每TEU加收325美元，地中海線額外收費500美元。

雖然多數航運業者都改道好望角，但路透點出4大瓶頸，除航期多出至少10~14天，還有南非當地港口數量不足，恐出現塞港窘境，加上非洲當地官僚主義文化盛行，港口基礎建設也欠佳，都將嚴重阻礙通行效率。

報導也指，據世界銀行5月發布的資料顯示，南非主要港口中，包含非洲最大港口德班（Durban）、開普敦（Cape Town）和恩庫拉港（Port of Ngqura），均是全球表現最差的港口。