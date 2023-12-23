美國白宮在聲明中表示，總統拜登今天簽署行政命令，將對支持俄羅斯攻打烏克蘭的外國銀行祭出制裁，協助俄國規避制裁的金融機構也恐成制裁對象。華府正試圖加強對俄國施壓。

綜合法新社和路透社報導，已有多家公司因支援俄羅斯國防工業而受制裁，如果金融機構支持這些公司，美方將根據這項行政命令對金融機構祭出所謂的「次級制裁」。

白宮表示，這項行政命令也授權華府擴大對部分俄國商品的進口禁令，例如海產和鑽石。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中說：「我們正發出明確的訊息：任何支持俄羅斯非法戰爭活動者，恐怕都會被踢出美國金融體系。」

蘇利文表示，新的制裁措施將「持續施壓俄羅斯戰爭機器及其推手」，還說先前的措施已「大大削弱」俄軍實力。俄羅斯軍隊長期以來被視為全球最強大的軍隊之一，近幾個月來仰賴北韓和伊朗進口。北韓和伊朗也都受到西方制裁。

美國對烏克蘭軍事援助的資金即將耗盡，美國和盟邦正尋找新的方法來減緩俄羅斯戰力。

哥倫比亞大學（Columbia University）制裁專家費希曼（Edward Fishman）說，華府早已有權制裁非俄羅斯金融機構，但今天的行政命令凸顯「外國金融機構面臨切實風險，其中許多機構似乎還沒有意識到這一點」。

這波措施明確指出，金融機構若代表受到美國制裁的企業或與俄國軍事工業基礎相關的公司從事交易，包括部分關鍵物品的銷售，美方就可以鎖定這些金融機構。

不具名的政府高層官員透露，這項命令是與盟邦協調發布。

然而，自俄烏戰爭爆發以來，俄國一直加快腳步減少與西方接觸，避免以美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易。

與此同時，隨著西方機構退出，中國最大的數家銀行自俄烏戰爭開打以來，已向俄羅斯借出價值數十億美元的人民幣信貸。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，中國、土耳其和阿拉伯聯合大公國等國的主要銀行已很努力避免抵觸美方制裁，新措施將針對規模較小的機構。

艾迪耶摩接受財經媒體CNBC訪問時說，俄羅斯一直在設立幌子公司來隱藏透過第3國的採購，「他們不會透過這些國家的大公司，而是透過小公司取得微電子器件、機具和引擎零件等產品」，「但這些公司全都還是必須使用金融體系」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1121223