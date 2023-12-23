日本郵便公司（Japan Post）員工不滿上下班換穿制服的時間不算工作時間，也未獲加班費，日前提出損害賠償集體訴訟。神戶地方法院昨天判決日本郵便須賠償約320萬日圓。
日本時事通信社報導，日本郵便表示：「很遺憾主張未獲地院認可，將提出上訴。」
讀賣新聞報導，兵庫縣及大阪府的日本郵便員工等共44人，認為日本郵便對員工上下班換穿制服所花時間不支薪的做法不當，向法院提出總額約1500萬日圓（約新台幣327萬元）的損害賠償訴訟。
神戶地院昨天判決日本郵便須支付原告共約320萬日圓。法官島岡大雄認為，換穿制服所需時間應視為工作時間。
判決指出，根據日本郵便的工作規則，員工必須穿著制服工作，所以換穿制服是在「被告指揮監督命令下進行」。
至於原告主張「每天平均要花14分鐘（換衣服）」，法官認為「缺乏確切證據」，僅部分認同原告主張。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1121223
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