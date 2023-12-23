財政部公布明年第1季公債發行情形，預計將發行1800億元，包含5期甲類公債以及1期乙類公債，用於借新償舊、國庫調度之用。

根據財政部規劃，1月份將發行3期共甲類計2年期300億元、20年期300億元、5年期300億元。2月發行 1期10年期甲類350億元。3月則有1期甲類1期乙類，分別是5年期350億元；以及1期2年期乙類200億元。

簡單的說，乙類公債籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源；甲類則是一般的公債，是用編列預算支付本息。

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