財政部公布明年第1季公債發行情形，預計將發行1800億元，包含5期甲類公債以及1期乙類公債，用於借新償舊、國庫調度之用。
根據財政部規劃，1月份將發行3期共甲類計2年期300億元、20年期300億元、5年期300億元。2月發行 1期10年期甲類350億元。3月則有1期甲類1期乙類，分別是5年期350億元；以及1期2年期乙類200億元。
簡單的說，乙類公債籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源；甲類則是一般的公債，是用編列預算支付本息。
財政部公布明年第1季公債發行情形，預計將發行1800億元，包含5期甲類公債以及1期乙類公債，用於借新償舊、國庫調度之用。
根據財政部規劃，1月份將發行3期共甲類計2年期300億元、20年期300億元、5年期300億元。2月發行 1期10年期甲類350億元。3月則有1期甲類1期乙類，分別是5年期350億元；以及1期2年期乙類200億元。
簡單的說，乙類公債籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源；甲類則是一般的公債，是用編列預算支付本息。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：