【時報-台北電】聯準會的主要工作是制定貨幣政策，以維持低通膨率和較低的失業率。
而這項任務在新冠疫情期間受到了考驗，當時失業率飆升，經濟活動因社交封鎖而崩潰。接著聯準會主席傑鮑爾(Jerome Powell)在新冠病毒肺炎疫情爆發後實施的零利率政策，剛好與供應鏈中斷相撞、導致通膨在2022年飆升至9%以上，他的貨幣政策再次受到考驗。
作為回應，聯準會採取了自20世紀80年代以來最激烈的一系列提高聯邦基金利率措施。
對抗通膨的戰爭對於企業和消費者來說都是痛苦的，特別是對潛在的購屋者。
GDP成長放緩，導致企業獲利下降。同時之間，由於房主不想放棄新冠疫情時期低於3%的抵押貸款利率，推進房價飆升。而由於30年期固定抵押貸款利率上漲至8%，抵押貸款者的每月付款壓力爆增。
儘管如此，聯準會近日似乎正贏得通膨戰爭。受到密切關注的通膨指標，消費物價指數(CPI)11月放緩至3.1%，遠低於2022年6月接近兩位數的水準。
這些下行趨勢，都促使投資者開始在拋售10年期美國國債，推高了殖利率。10年期美國國債殖利率已降至4%以下，抵押貸款利率降至7%以下。
Real Money Pro分析師Bruce Kamich在過去50年來一直使用技術分析方法來預測股票、債券和大宗商品市場，他的經驗包括處理上世紀70年代末和80年代初的通膨失控，以及2008年大衰退以來超低利率。
他對10年期公債殖利率的圖表分析使他得出結論，利率在去年打破了近40年的下降趨勢，從而讓10年期公債殖利率來到5%，以及8%的抵押貸款利率。同樣的，他對11月殖利率圖表的評估，讓他預測利率將會下降。
Kamich最近重新審視了他的分析，看看2024年可能會發生什麼。幸運的是，他認為利率將繼續走低。Kamich表示：「短期內，10年期美國國債殖利率可能跌至3.70%的水準，或是略低一點」。「或許到2024年第三季，我們可能會看到利率下降到3%或略低，然後看到利率會再次開始上升」。
Kamich利用點數圖(point-and-figure charts)計算出10年期國債殖利率為2.8%的目標。有鑑於美國10年期國債殖利率是被用於確定抵押貸款利率，他的預測顯示，明年抵押貸款利率將下降，這將有利於潛在的購屋者。
Kamich也提醒我們，P&F圖不是一種保證，也沒有精準考慮時間因素，因此很難準確地預測：什麼時候利率會低於3%。不過華爾街預測聯準會將在2024年降息，也證實此一預測。(編輯：張朝欽)
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