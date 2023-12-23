財政部研擬調降低碳水泥貨物稅，從每公噸新台幣440元，降到220元至260元，最快明年上路。
官員指出，目前貨物稅即有「環境稅」的概念，依不同種類水泥產品的特性課徵，有助鼓勵業者加速綠色轉型，但相關辦法還需經行政院核定。
目前低碳水泥稅額每噸440元，未來則擬依據特定添加物比例分為三級距課稅，即440元、260元和220元。
以添加礦物摻料、塑性材料15％以上的墁砌水泥為例，稅額可能適用220元，等於較現行稅額減半。
財政部研擬調降低碳水泥貨物稅，從每公噸新台幣440元，降到220元至260元，最快明年上路。
官員指出，目前貨物稅即有「環境稅」的概念，依不同種類水泥產品的特性課徵，有助鼓勵業者加速綠色轉型，但相關辦法還需經行政院核定。
目前低碳水泥稅額每噸440元，未來則擬依據特定添加物比例分為三級距課稅，即440元、260元和220元。
以添加礦物摻料、塑性材料15％以上的墁砌水泥為例，稅額可能適用220元，等於較現行稅額減半。
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