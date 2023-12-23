【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中大豆期價連三黑，因巴西降雨改善當地的作物因乾旱的擔憂，玉米期貨跌至近三周低點後反彈，受原油價格因紅海安全風險而擴大漲勢，但德州-墨西哥邊境鐵路過境點的關閉 ，引發市場對美國創紀錄收成可能中斷出口的擔憂，小麥期貨漲漲跌跌，因分析師上調黑海產量預期而下跌，隨後技術反彈而堅挺，收復了周三(12/20)的大幅跌幅。

分析師指出，大豆期貨連續第三個交易日下跌，因為巴西降雨將改善當地大豆作物面臨的乾旱壓力，而當前巴西大豆播種完成率已過九成，此前的不利天氣一度引發各機構調降巴西大豆產量預期，但本月的降雨有望改善該國中部和北部區域的作物損失，巴西大豆產量前景依然較為樂觀，分析機構表示，巴西北部最乾旱的地區將會出現有利降雨，降雨將一直持續到週末，之後的6-10天內，這些地區將再度變得異常炎熱，降雨將低於正常水準。

受美國政府因移民過境人數增加，而關閉通往美國玉米最大進口國墨西哥的主要鐵路過境點，以便重新安排人員處理過境移民，另外，紅海局勢增加供應鏈不確定性，分析報告中指出，紅海的衝突導致貨運運輸時間延長，可能造成大宗商品供應暫時緊張，這也增加大宗商品和貨物的運輸成本。

影響價格波動品項有: (20231215~20231221)

12/21近月大豆，報1297.25美分，連三黑，跌2.24%。

12/21近月小麥，報612.5美分，近月比漲12.7%。

12/21近月玉米，報472.5美分，近月比漲0.64%。

12/21近月豆粉，報395.4美元，近月比跌14.08%。

12/21近月豆油，報49.04美分，近半年跌17.76%。 (倪淑茹編輯)(商品行情網)