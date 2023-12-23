AI PC時代近在眼前！英特爾（Intel）日前舉行產品發表會，除重申鎖定輝達（NVIDIA）和超微（AMD）競爭，也透露2024年第1季時，將有近50個產品在台上市，預料2028年AI PC市占率逾8成。分析師指出，AI PC走向三強鼎立局面，包括華碩、宏碁、微星、技嘉、仁寶、華擎、欣興、健策等8檔台系供應鏈是主要功臣，明年起受惠程度顯著。
摩爾投顧分析師陳昆仁指出，繼超微推出MI300系列新品後，帶動相關供應鏈族群大漲，嘉澤成為台股第12千金，其子公司嘉基跟進續漲，而值得注意的是，英特爾在AI Everywhere新品發表會，AI PC、伺服器、AI加速器齊發，力拚後發先至，像Core Ultra PC 處理器為第1個帶有神經處理單元NPU的系列，加速AI任務處理。
英特爾更喊出AI PC在2028年市占率超過80%的強大數字，華碩、宏碁、微星、技嘉皆推出首款搭載Core Ultra處理器的AI筆電相挺，仁寶則是PC和NB的OEM/ODM大廠，另像華擎、欣興、健策等後續也可留意。
陳昆仁認為，雖輝達目前市占仍遙遙領先，但隨超微、英特爾陸續推出AI產品，向上挑戰輝達霸主，力圖三強鼎立意味濃厚，而台廠又是分別擔任3家供應鏈的重要的功臣，隨著AI趨勢成長，明年將會有更多受惠的供應鏈誕生。
但他也提醒，2023年只剩最後1周交易日，美股創高拉回，預料台股下周面臨上有撐、下有壓的高檔震盪走勢，選股除了要選對產業，更要留意千萬不能追高，現階段的操作方式，應是等待拉回守穩的過程或提前布局準備復甦的產業，因為股價都會領先打底轉強。
以電子紙大廠元太為例，打出了半年的大底，隨客戶產品改款已進入尾聲，股價先行反應，底部出量，而其他像是面板的群創、工具機的上銀、半導體設備的弘塑等，皆是下周可留意的標的。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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