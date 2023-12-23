聯合國安全理事會今天通過決議，呼籲立即加速運送援助物資到加薩（Gaza）地區救助飢餓、絕望的平民，但沒有原本的「緊急中止敵對」，訴求力道不如預期。
美聯社報導，15個成員的安理會以13票贊成、0票反對而通過決議，美國與俄羅斯棄權。俄國本希望決議措辭更嚴厲，美國則不然。
美國這次棄權，免於淪為今年10月7日巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列以來第3次否決加薩相關決議。
安理會原定18日就這項決議表決，但數度延期，直到今天才完成。
提出決議案的阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使紐塞柏（Lana Zaki Nusseibeh）說，這仍是眾所期待的耶誕奇蹟，這項決議對加薩人民釋出的信號是安理會正努力減輕他們的痛苦。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，這增進「緩和人道危機、將挽救生命的援助送入加薩、從加薩救出人質、推動保護無辜平民和人道援助工作者及努力邁向長久和平」的行動。
美國在表決前先對俄羅斯提出的一項修正案投下反對票，修正案內容是恢復立即中止戰爭的呼籲。除美國否決外，10國支持這項修正案，4國棄權。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，今天通過的決議「完全沒有用處」，指責美國「可恥、利己、不負責任的行為」及採取「粗暴施壓、勒索和強人所難」手段。
涅班濟亞稱這項決議「本質上是給以色列軍隊徹底行動自由，以清掃加薩走廊（Gaza Strip）」還說若非不少阿拉伯國家對決議買單，一定動用否決。
今天通過的決議拿掉有力的關鍵條款，即呼籲「緊急中止敵對，好讓人道援助安全且不受阻地進入（加薩），並採取緊急措施邁向持久終止敵對」；取而代之的是呼籲「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加薩），為持久終止敵對創造條件」。
決議並未明確規定採取哪些措施；但外交人員說，這是安理會第一次提及止戰。
巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說，安理會花75天才「終於說出止戰字眼」；他也強調，巴勒斯坦和阿拉伯國家都支持原本俄國所提的修正案。
決議還重申安理會「堅定不移支持兩國方案願景，即兩個民主國家－以色列和巴勒斯坦－在安全、公認的邊界內和平共處」，還強調「在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）下統一加薩走廊與約旦河西岸的重要性」。
安理會決議因具法律約束力而較有重要性，但實際上許多參與方還是會無視安理會要求。聯合國大會的決議則沒有法律約束力，只等同全球輿論的重要參考。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1121223
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：