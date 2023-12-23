聯合國安全理事會今天通過決議，呼籲立即加速運送援助物資到加薩（Gaza）地區救助飢餓、絕望的平民，但沒有原本的「緊急中止敵對」，訴求力道不如預期。

美聯社報導，15個成員的安理會以13票贊成、0票反對而通過決議，美國與俄羅斯棄權。俄國本希望決議措辭更嚴厲，美國則不然。

美國這次棄權，免於淪為今年10月7日巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列以來第3次否決加薩相關決議。

安理會原定18日就這項決議表決，但數度延期，直到今天才完成。

提出決議案的阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使紐塞柏（Lana Zaki Nusseibeh）說，這仍是眾所期待的耶誕奇蹟，這項決議對加薩人民釋出的信號是安理會正努力減輕他們的痛苦。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，這增進「緩和人道危機、將挽救生命的援助送入加薩、從加薩救出人質、推動保護無辜平民和人道援助工作者及努力邁向長久和平」的行動。

美國在表決前先對俄羅斯提出的一項修正案投下反對票，修正案內容是恢復立即中止戰爭的呼籲。除美國否決外，10國支持這項修正案，4國棄權。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，今天通過的決議「完全沒有用處」，指責美國「可恥、利己、不負責任的行為」及採取「粗暴施壓、勒索和強人所難」手段。

涅班濟亞稱這項決議「本質上是給以色列軍隊徹底行動自由，以清掃加薩走廊（Gaza Strip）」還說若非不少阿拉伯國家對決議買單，一定動用否決。

今天通過的決議拿掉有力的關鍵條款，即呼籲「緊急中止敵對，好讓人道援助安全且不受阻地進入（加薩），並採取緊急措施邁向持久終止敵對」；取而代之的是呼籲「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加薩），為持久終止敵對創造條件」。

決議並未明確規定採取哪些措施；但外交人員說，這是安理會第一次提及止戰。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說，安理會花75天才「終於說出止戰字眼」；他也強調，巴勒斯坦和阿拉伯國家都支持原本俄國所提的修正案。

決議還重申安理會「堅定不移支持兩國方案願景，即兩個民主國家－以色列和巴勒斯坦－在安全、公認的邊界內和平共處」，還強調「在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）下統一加薩走廊與約旦河西岸的重要性」。

安理會決議因具法律約束力而較有重要性，但實際上許多參與方還是會無視安理會要求。聯合國大會的決議則沒有法律約束力，只等同全球輿論的重要參考。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1121223