日本陸上自衛隊包括將補（相當於他國陸軍少將）在內的兩名高階軍官，因職權騷擾下屬受到降階處分，創陸上自衛隊因職權騷擾遭降階首例。
日本富士新聞網報導，陸上自衛隊12月22日宣布，50多歲的男性陸將補在2020年3月到2022年12月間，以謾罵等行為造成下屬等人蒙受精神上痛苦，其中5人甚至罹患精神疾病被迫停職。
防衛省表示，已將這名職權騷擾下屬的陸將補降階兩階為二等陸佐（相當於他國陸軍中校），至於這名陸將補下屬、50多歲男性一等陸佐（相當於他國陸軍上校），也因相同理由遭降階處分。
另外，防衛省表示，有關在特別防衛監察提出的1325件騷擾被害案件，至今已懲處129人。
除了陸上自衛隊外，日本放送協會（NHK）日前報導，防衛省2022年底對海上自衛隊發生的職權騷擾事件，將50多歲一等海佐（相當於他國海軍上校）降階兩階；至於未就此事進行充分調查的海將補（相當於他國海軍少將）也遭懲處降階一階後退伍，是海上自衛隊首度祭出降階處分。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1121223
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