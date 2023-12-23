【時報-台北電】綜觀近一周歐美原油期貨大幅上漲，周初在地緣政治局勢加劇及美聯儲降息預期下，國際油價連3個交易日走高，因紅海危機加劇，主要海運商暫停或改道影響，致原油運輸成本增加，投資者對供應中斷擔憂，疊加IEA調升明年石油增長預期，推助油價漲近3周新高，周四在安哥拉因不滿生產限額，而宣布退出OPEC組織，致油價小幅回檔；截至周四(12/21)近一周美國WTI原油期貨介於71.43-74.22美元/桶之間波動，倫敦原油期貨76.55-79.70美元/桶之間波動，皆近一周小漲0.5%。

分析師預期，紅海危機擾動原油市場，投資者對原油供應擔憂持續，但美國原油供應意外增加，引發了對全球產量增長超過需求的壓力，市場不斷權衡供需前景及美元走勢，預計油價持續震盪行情。

歐美天然氣期貨交投震盪，美國市場由於巴拿馬運河持續擁堵，美國貨物主要通過大西洋流入主消費地市場，但由於近期胡塞武裝行動導致紅海地區船隻通行風險提升，蘇伊士運河通行成本增加，下游需求或將面臨短缺風險，帶動期貨價格上漲，歐洲市場，因截至12月15日當周，歐洲天然氣庫存量較前一周減少2.38%，較去年同期增長6.50%，以及受到胡塞武裝行動影響，周內歐洲價格存在小幅波動；截至周四最新報價(12/21)美國NYMEX天然氣近月為BTU 2.57美元，近一周漲逾3%，倫敦ICE天然氣近月期貨為每THERM 85.55英磅，近一周漲3.6%。

影響價格波動品項有: (20231215-20231221)

12/15美國庫欣原油庫存增加170萬桶，為連續第9周增加。

12/15美國原油日產量增至1,330萬桶，創歷史高點。

12/20 NYMEX近月原油漲至每桶74.22美元，創近3周高點。

12/20 ICE近月布蘭特原油漲至每桶79.70美元，近一個月跌逾4%。

12/21西德州原油現貨報每桶73.59美元，近三個月跌18.5%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)