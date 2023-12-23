大陸出重手限制未成年人玩網路遊戲，消息一出，大陸遊戲股大暴殺，港股掛牌騰訊重挫逾12%，市值蒸發約3670億港元（約台幣1.4兆元） ，幾乎跌掉了一個小米（市值3931億港元），而網易狂瀉24%，市值也縮水1375億港元（約台幣5500億元），兩遊戲巨頭1天合計近2兆市值消失。
綜合陸媒報導，大陸國家新聞出版署22日公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，其中提到網遊不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，必須設定用戶儲值限額。
辦法強調，網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網路遊戲須設置使用者充值限額，還提及多項對未成年人的保護措施，如嚴格控制使用網路遊戲時段及時間；對容易導致沉迷的遊戲，應禁止未成年人登錄等。
消息一出，在香港掛牌的大陸遊戲概念股慘崩，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發3670.5億港元，幾乎跌掉了一個小米公司總市值（3931億港元）；網易大跌24.59%，市值也蒸發1375億港元，兩者合計蒸發逾5000億港元。
「騰訊市值沒了一個小米」的話題，登上微博熱搜榜第二，獲得1251.3萬閱讀量。
騰訊遊戲副總裁張巍22日盤後表示，新規對於遊戲的商業模式、營運節奏等關鍵要素並無本質改變，公司嚴格貫徹管理要求。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：