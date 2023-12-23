大陸出重手限制未成年人玩網路遊戲，消息一出，大陸遊戲股大暴殺，港股掛牌騰訊重挫逾12%，市值蒸發約3670億港元（約台幣1.4兆元） ，幾乎跌掉了一個小米（市值3931億港元），而網易狂瀉24%，市值也縮水1375億港元（約台幣5500億元），兩遊戲巨頭1天合計近2兆市值消失。

綜合陸媒報導，大陸國家新聞出版署22日公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，其中提到網遊不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，必須設定用戶儲值限額。

辦法強調，網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網路遊戲須設置使用者充值限額，還提及多項對未成年人的保護措施，如嚴格控制使用網路遊戲時段及時間；對容易導致沉迷的遊戲，應禁止未成年人登錄等。

消息一出，在香港掛牌的大陸遊戲概念股慘崩，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發3670.5億港元，幾乎跌掉了一個小米公司總市值（3931億港元）；網易大跌24.59%，市值也蒸發1375億港元，兩者合計蒸發逾5000億港元。

「騰訊市值沒了一個小米」的話題，登上微博熱搜榜第二，獲得1251.3萬閱讀量。

騰訊遊戲副總裁張巍22日盤後表示，新規對於遊戲的商業模式、營運節奏等關鍵要素並無本質改變，公司嚴格貫徹管理要求。

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