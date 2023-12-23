隨著疫情趨緩，各國旅客紛紛出籠，旅遊數據公司OAG最近公布2023年全球「最忙」航線，在國際航線部分，由往返馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與新加坡的短程航班奪下榜首，一共賣出490萬個座位。而國內航班方面，最忙碌的路線不在美國或中國，而是連接韓國濟州島和首爾金浦機場的航班，至於全球最繁忙的機場，則是美國亞特蘭大國際機場（Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport）。

CNN、「商業內幕」網站報導，OAG根據全年航班出售的座位數進行統計，往返吉隆坡與新加坡樟宜機場的航線在過去一年共賣出490萬個座位，比2022年成長了50%，顯示有不少旅客捨棄長途開車，改搭這條僅1個多小時的航線來節省時間。

台灣往返香港的航線以售出約460萬個座位排名第3，與去年相比成長了130%。而位居第2的則是埃及開羅往返沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的航線，售出約480萬個座位。有趣的是，全球10大最繁忙國際航線中，有7條位於亞太地區，其中3條都與新加坡相連，而成長幅度最大的是首爾往返大阪的航線，與去年相比漲幅高達356%。唯一擠進榜內的歐美線是往返紐約和倫敦的航班。

國內航線部分，排名第1的是南韓往返濟州島和首爾的航線，第2、3名則分別是日本東京往返札幌和福岡的航線。至於全球最忙碌的機場，則屬美國亞特蘭大國際機場，其次是杜拜與東京成田機場。

█ 2023年最繁忙國際航線TOP10

1. 吉隆坡(KUL)—新加坡(SIN)

2. 開羅(CAI)—吉達(JED)

3. 香港(HKG)—台北(TPE)

4. 首爾仁川(ICN)—大阪關西(KIX)

5. 首爾仁川(ICN)—東京成田(NRT)

6. 杜拜(DXB)—利雅德(RUH)

7. 雅加達(CGK)—新加坡(SIN)

8. 紐約甘迺迪(JFK)—倫敦希斯洛(LHR)

9. 曼谷素萬那普(BKK)—新加坡(SIN)

10. 曼谷素萬那普(BKK)—首爾仁川(ICN)

█ 2023年最繁忙國內航線TOP10

1. 濟州(CJU)—首爾金浦(GMP)

2. 札幌新千歲(CTS)—東京羽田(HND)

3. 福岡(FUK)—東京羽田(HND)

4. 河內(HAN)—胡志明市(SGN)

5. 墨爾本(MEL)—雪梨(SYD)

6. 北京(PEK)—上海虹橋(SHA)

7. 東京羽田(HND)—沖繩那霸(OKA)

8. 吉達(JED)—利雅德(RUH)

9. 孟買(BOM)—德里(DEL)

10. 雅加達(CGK)—峇里島登巴薩(DPS)