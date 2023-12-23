美國今天指控伊朗在葉門叛軍「青年運動」攻擊商船事件中涉及甚深，在華府考慮祭出更強硬措施包括可能動武之際拉高分貝，指稱伊朗向青年運動提供無人機、飛彈與戰術情資。

法新社報導，隨著與伊朗有掛鉤的青年運動（Houthi）持續襲擊船隻，以聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，白宮今天公布了美方情報。以色列於10月7日遇襲後，大舉揮師加薩與哈瑪斯（Hamas）武裝分子作戰。

白宮表示，伊朗曾向青年運動提供無人機、飛彈與戰術情資。

美國國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）說：「我們知道伊朗深入參與策劃在紅海攻擊商船的行動。我們沒有理由相信伊朗會去勸青年運動不要採取這種魯莽行為。」

根據五角大廈說法，青年運動已對10艘商船發動100多次無人機與飛彈攻擊。葉門是阿拉伯半島最貧困的國家，青年運動掌控大多數地區，包括首都沙那（Sanaa）。

隨著商業交通受干擾情況日益加重，美國最近宣布成立一個由20多國組成的多國海軍特遣部隊，以保護行經紅海的船隻。

為了展示武力，美國航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）已進入亞丁灣（Gulf of Aden），有一連串新聞報導指出，如果船隻遇襲事件持續發生，拜登政府考慮發動軍事攻擊。

青年運動領袖胡提（Abdul-Malik al-Houthi）20日警告，如果他們遭到襲擊，青年運動將對「美國戰艦、美國利益與美國航行」進行反擊。

白宮表示，美國視覺分析發現，伊朗的KAS-04無人機與青年運動出動的無人載具有幾乎相同的特徵，伊朗與青年運動的飛彈也有一致的特徵。

白宮表示，青年運動也仰賴伊朗提供的海上監控系統。

華森說：「此外，自青年運動11月開始發動攻擊以來，伊朗提供的戰術情報對於鎖定海上船隻至關重要。」

儘管白宮公布了這項調查結果，對於青年運動是否遵照伊朗的指示行事，一些美國與盟邦的決策者間也出現質疑聲浪。

一名追蹤中東局勢的美國盟邦外交官指出，在面對美國的警告下，與伊朗關係更密切的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）相對較克制。

這位不願具名的外交官說：「伊朗在此區的代理人中，青年運動與德黑蘭的關係最微弱。很難看出這些攻擊如何符合他們或伊朗的利益。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121223