捷克首都布拉格昨天發生14死校園槍擊案，當時一名記者對歹徒爆粗口「嘿，你這王八，我在這裡，朝我開槍啊」，試圖轉移歹徒注意力以幫助民眾逃脫。
這起槍擊案發生在查理大學（Charles University），造成14人喪生、25人受傷，是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。
路透社報導，佛曼（Jiri Forman）是一家專注安全議題的小報記者，自稱有戰地經驗。他昨天躲過槍手射擊，當時歹徒在查理大學文學院頂樓陽台。
佛曼躲在下方廣場的角落時，不斷向外面的警察提供消息並力促他們反擊，同時還用手機拍攝現場狀況。
一名員警問他在做什麼時，影片中可聽到佛曼說「這樣他（歹徒）就不會朝人開槍了！拜託老兄，不然你以為我在幹嘛，那裡有人！」
佛曼的行為獲捷克媒體讚揚，但他不認為自己是英雄。
他今天告訴路透社：「我當時站的地方絕對安全，沒有人在那裡，我知道我可以躲在障礙物後面。」
佛曼還說：「如果他朝我的方向開槍，他們將有機會找掩護。我對他大叫後，他開始朝我的方向開槍。」
廣場上的警察向歹徒開槍還擊。凶嫌是這所大學一名24歲學生，持有槍枝執照。
槍手最後放下配備瞄準鏡的步槍，警方說大樓內的員警得以靠近，凶嫌之後開槍自戕。
佛曼說：「我相信警察朝歹徒開了3槍。我認為這讓他失去平衡。然後他也聽說警方正從大樓裡面靠近，因此開槍自戕。」
警方表示，他們從昨天中午12時26分開始追捕槍手，當時槍手的友人通報說他發出一條自殺簡訊。他原定在另一個地點出席聽講，警方試圖半途攔截時，他卻去到別棟大樓。
警方說，從最初收到大樓槍擊事件相關訊息到下午3時20分確認歹徒死亡，中間歷時21分鐘。
警方表示，歹徒到校作案前先殺死父親，且彈道分析發現歹徒與上週一名男子和兩個月大女兒遇害有關。
佛曼說：「我只是做了我認為正確的事，悲劇英雄是那些在耶誕佳節期間失去親人的家屬、警察和救援人員。」
英國「每日郵報」報導，雖然捷克警方沒公布名字，但當地媒體都說槍手是24歲的柯札克（David Kozak），他是回母校犯案。
警方只說槍手在校時是名不錯的學生，沒有前科。然而認識的人向媒體透露，柯札克在母校拿到歷史系碩士學位，是個讀歷史的內向書呆子，癡迷槍械且憎恨世界。
雖然他確切犯案動機還待查明，但據報他可能是受本月稍早一起在俄國的14歲女學生殺害同學後自裁的案件所啟發；另有人指稱柯札克曾在家中地窖製作土製炸彈，把地窖弄成宛如碉堡般。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1121223
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