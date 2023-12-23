美國引擎製造商康明斯（Cummins）公司被控為卡車或皮卡加裝能騙過防汙減排的裝置而觸法。美國司法部今天表示，業者與聯邦、加州政府達成和解，將支付16億美元罰金。

紐約時報指出，16億美元（約新台幣498億）是依據清淨空氣法（Clean Air Act）所開罰的最重案件，也是美國環境汙染案件史上第2高的罰金金額。

業者被控為車輛偷裝一些能繞過、瞞過車上汙染監控感應器或車上電腦的零部件或軟體，讓車輛原本的排放控制失效或數據失真，進而能在氮氧化物排放超標時仍能通過稽查；氮氧化物會導致霾害，是哮喘及其他呼吸道疾病的禍首之一。

美國司法部指控，康明斯公司為63萬輛2013到2019年式的RAM 2500、RAM 3500皮卡引擎安裝欺瞞裝置；業者另被控在33萬輛前述兩款2019到2023年式的皮卡引擎上偷裝所謂「輔助排放控制裝置」。

早先在2020年時，美國環保署（EPA）就查獲超過50萬 輛柴油皮卡的個別車主或相關業者用非法手段，讓車輛上的排放控制失效。