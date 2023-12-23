【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場漲跌互見，上周五(12/15)紐約期金跌近1%；受累於美元走強，削弱投資人以美元計價的黃金更加昂貴，令金價下跌，另外美國聯準會(Fed)主席鮑爾偏鴿派言論，並預估明年降息三次。
黃金部分；周一(12/18)周一紐約期金止跌反彈；投資者靜待美國本周將公布的11月核心個人消費支出(PCE)物價指數，以了解Fed近期偏鴿派的利率是否會有波動，以及10年期公債殖利率下跌至七月以來最低，令金價漲近1%；周二(12/19)紐約期金漲近1%；受惠於美元與美債殖利率雙跌，同步推助金價為連兩日上漲；周三(12/20)紐約期金跌近1%；由於本周將出爐的一連串的經濟數據，以尋找和Fed貨幣政策有關的最新線索，加上美元上漲，以美元計價的黃金更加昂貴，令金價終止為連2日上漲；周四(12/21)紐約期金漲近1%；美國稍早公布的第3季國內生產毛額(GDP)成長率下修，加深市場Fed明年3月可能降息的機率增溫，而10年期公債殖利率下滑近五個月低點，加上美元下跌0.5%，增加投資者以美元計價的黃金更具吸引力，同步令金價止跌反彈，截止至周四報2051.30美元。
分析師表示，美國利率如有下滑趨勢，通常將伴隨著強勢且多頭的黃金漲勢，而明年上半年黃金漲幅將會格外明顯，並預估2024年黃金價格平均可漲到每盎司2050美元。
影響價格波動品項有: ( 20231215-2231221)
12/19近月鈀金報1240.90美元，漲逾兩個月最高。
12/20近月白金報974.00美元，近一周最高，漲近1%。
12/20近月白銀報24.63美元，漲近一周最高，漲近1%。
12/21近月黃金報2051.30美元，漲逾兩周最高。(編輯：王思涵)(商行情網)
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