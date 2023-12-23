為保護穿越紅海的商船避免遭受葉門胡塞（Houthi）叛軍攻擊，由美國發起的護航聯盟，由10國成員一口氣增加到20多國，五角大廈數據來看，至少有8個加盟國家拒絕公開身分，主要是以哈戰爭加劇地緣政治緊張之際，海上聯軍具有政治敏感性。

路透社報導，美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，目前已有20多個國家同意加入美國主導的新聯盟，以保護往來紅海船隻免受葉門叛軍襲擊，他注意到希臘和澳洲的聲明，並稱「我們尊重其他國家談論他們的參與情況。」

賴德說，每個國家都是自願參與，並提供可能的協助，包括軍艦、工作人員，或是其他方式的支持。

目前海上聯軍公開成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等10國，但至少有8個加盟國拒絕表明身分。多家媒體注意到，這個聯盟沒有一國與紅海接壤，僅巴林位處中東，且沒有中東大國公開參與。

紅海危機背後原因是葉門胡塞武裝組織支持巴勒斯坦人民，指控以色列入侵造成中東地區不穩定，因此在紅海沿岸發動攻擊，直到以色列停止侵略。

在美國籌組海上聯軍後，胡塞組織發言人薩拉姆日前警告，「與我們敵人以色列有關的船隻，將成為攻擊目標，」並強調「任何企圖擴大衝突的人，都必須承擔其後果，若遭到攻擊將進行報復」。