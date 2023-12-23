為保護穿越紅海的商船避免遭受葉門胡塞（Houthi）叛軍攻擊，由美國發起的護航聯盟，由10國成員一口氣增加到20多國，五角大廈數據來看，至少有8個加盟國家拒絕公開身分，主要是以哈戰爭加劇地緣政治緊張之際，海上聯軍具有政治敏感性。
路透社報導，美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，目前已有20多個國家同意加入美國主導的新聯盟，以保護往來紅海船隻免受葉門叛軍襲擊，他注意到希臘和澳洲的聲明，並稱「我們尊重其他國家談論他們的參與情況。」
賴德說，每個國家都是自願參與，並提供可能的協助，包括軍艦、工作人員，或是其他方式的支持。
目前海上聯軍公開成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等10國，但至少有8個加盟國拒絕表明身分。多家媒體注意到，這個聯盟沒有一國與紅海接壤，僅巴林位處中東，且沒有中東大國公開參與。
紅海危機背後原因是葉門胡塞武裝組織支持巴勒斯坦人民，指控以色列入侵造成中東地區不穩定，因此在紅海沿岸發動攻擊，直到以色列停止侵略。
在美國籌組海上聯軍後，胡塞組織發言人薩拉姆日前警告，「與我們敵人以色列有關的船隻，將成為攻擊目標，」並強調「任何企圖擴大衝突的人，都必須承擔其後果，若遭到攻擊將進行報復」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：