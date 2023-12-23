2024年多項攸關荷包的元旦新制上路，其中健保費、住院負擔增加得多失血，但包括國民年金、老農津貼與中低收老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、身心障礙與低收戶生活補助在內的「8+1項社福津貼」則調漲，合計308萬人受惠，每人月增143~1190元不等；2歲以下的托育補助增加至少1500元，送托準公共托育服務者，每月補助額增加4500元至1.3萬元最補，《旺得富理財網》一次報給你。
1.健保費自負額調高17~33元：
因應基本工資自2024年元旦起調整，衛福部修訂「全民健康保險投保金額分級表」，第1級月投保金額由26400元調整為27470元，健保署並配合修定「全民健康保險保險費負擔金額表」，預估約818萬人得多繳，健保費支出增17~33元不等，全年國庫保險收入則增約52億元。
2.健保住院自付額上限調高2000元：
健保署公告，保險對象於急性病房住院30日內或於慢性病房住院180日內，住院部分負擔上限改為同1疾病每次部分負擔上限5萬元、全年累計部分負擔上限8.4萬元，估影響1.09萬人、金額約2337萬元，但若於2023年入院，並於2024年初始出院，該次住院仍適用原負擔上限4.8萬元。
3.國民年金6項給付每月調增264元、355元：
國民年金6項年金給付的基本保障金額，按最近4年CPI（消費者物價指數）成長率依法調增，老年基本保證年金、老年年金給付加計金額、遺屬年金基本保障金額、原住民給付等4項，由3772元增264元為4036元；身心障礙基本保證年金、身心障礙年金給付基本保障金額等2項，也由5065元調為5420元，月增355元，預估共172萬9224人受惠，調幅暫以7%推算。
4.老農津貼、中低收老人生活津貼：老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元；中低收入戶老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。
5.弱勢兒童及少年生活扶助：每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元。
6.低收入戶與身心障礙生活補助：低收入戶3項生活補助由每人每月2155元至17005元，調整為2306元至18195元；身心障礙者生活補助費由3772元、5065元、8839元，調整為4036元、5420元、9455元。
7.0~2歲托育補助月增1500~4500元：
每名幼兒托育費用由家庭可支配所10%~15%降低為5%~10%，送托公共托育機構者，月補助額由5500元升為7000元；送托準公共托育服務者由8500元升為1.3萬元。且中低收入戶再調高2000元、低收入戶及弱勢家庭再調高4000元；另鼓勵生育，第2名子女調高1000元、第3名以上調高2000元，預估1年約9.5萬名幼童受惠。
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