【時報-台北電】綜觀本周倫敦(LME)基本金屬一周情勢，第一量子公司位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，英美資源集團已將未來兩年的銅產量指標分別下調了20%和18%，預估明年可能會出現供不應求的情況，致本周倫敦(LME)期銅價格上漲；現貨市場表現疲弱，下游廠家畏高接貨，外界平均預期今年鋁市場將出現33.8萬公噸過剩，2024年將出現25萬公噸過剩，供應過剩擔憂亦拖累鋁價，致本周倫敦(LME)期鋁價格在過去一周大漲8%之後回落；季節性影響減停產增加，疊加主要生產商Nyrstar在11月底關閉兩座位於美國的鋅礦，鋅礦供應收緊，加上聯準會(FED)態度轉鴿，美元指數一度跌觸四個月以來的新低，致本周倫敦(LME)期鋅價格走勢上揚。

因第一量子公司(First Quantum)位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，去年Cobre礦區占全球開採供應量的1%，礦場關閉加劇了供應前景擔憂，英美資源集團已將未來兩年的銅產量指標分別下調了20%和18%，自12月6日以來，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的銅庫存增加了8%，達到168,650公噸，但取消倉單庫存占21%，顯示可能將有更多銅庫存將離開LME系統，正在削減明年的供應過剩預期甚至預估可能會出現供不應求的情況，由於礦場關閉供應中斷和倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫銅庫存下降，加上，投資者押注美國聯邦儲備理事會(FED)將很快開始降息，並在本周稍後公佈通膨數據之前繼續拋售美元，影響美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致本周倫敦(LME)期銅價格上漲，緊接著上海市場隨之上揚，多用於電力和建築行業的銅價，在過去兩個月裡不斷攀升，本月一度觸及四個月高點，但由於投資者對全球最大消費國中國的需求疲軟而感到擔憂，儘管當局政府採取了支持房地產行業的刺激措施政策，但中國陷入困境的房地產市場在今年大部分時間裡都拖累了工業金屬的需求，則限制了銅價漲幅。

因受國際宏觀因素影響下，近期多用於運輸、包裝和建築行業的鋁價上周一度跌至近15個月低點，為去年9月28日以來的新低，低價吸引逢低買盤進場，鋁價隨之上漲，但由於現貨市場表現疲弱，下游廠家畏高接貨，普遍積極性較低，據調查顯示，外界平均預期今年鋁市場將出現33.8萬公噸過剩，2024年將出現25萬公噸過剩，供應過剩擔憂亦拖累鋁價，持貨商積極甩貨換現，疊加主要消費國中國華東市場貨源流通充足，加上近期鋁價連日反彈，引發消費端負面情緒，且正處於傳統消費淡季，致本周倫敦(LME)期鋁價格在過去一周大漲8%之後回落。

另外，受國際宏觀因素影響下，因近期主要生產國中國，北方氣候急遽降溫降雪，內蒙、西藏、青海及新疆等地的礦區受季節性影響減停產增加，疊加主要生產商Nyrstar在11月底關閉兩座位於美國的鋅礦，這是近幾個月來生產商第三次關閉鋅礦，影響鋅礦供應收緊，加上，隨著美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，由於通膨下降速度快於預期，美國歷史性的貨幣緊縮政策很可能已經看到終點，聯準會(FED)態度轉鴿，美元指數一度跌觸四個月以來的新低，這使得以美元計價的基本金屬對持有其他貨幣的買家來說更加便宜，帶動有色金屬全面上揚，致本周倫敦(LME)期鋅價格走勢上揚。

影響價格波動品項有: (20231215~20231221)

12/15三個月期鋁報每公噸2,247.5美元，漲近2%。

12/18三個月期鎳下跌648美元，報每公噸16,502美元。

12/19三個月期鋅上漲42.5美元，報每公噸2,581.5美元。

12/20三個期鋁報每公噸2,241美元，連2日下跌。

12/21三個月期銅上漲13美元，報每公噸8,595.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）