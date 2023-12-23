【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)瞄準年末優惠採購商機，旗下momo購物網打造「一站式線上婦幼百貨」，搶攻母嬰商機。
2023年終購物季進入倒數，母嬰商機再次引爆，隨著生育率降低、生活品質要求提高，許多年輕世代爸媽願意投資較高預算選購符合安全、便利及高品質的母嬰用品，momo分享下半年母嬰用品以安全保障、高品質、輕鬆便利為三大選品訴求，五大熱銷品類趨勢則包含新手爸媽最愛入手「多件組奶瓶」、旅遊熱潮帶動「可登機輕旅推車」買氣夯、日常補貨必囤品牌直營「頂配奢寵或多尺寸混合組尿布」，以及多年齡層適用「成長傢俱」、冬季抗寒必備「保暖寢具」皆為近期採購焦點。
瞄準此檔母嬰商機，momo即日起至12月31日祭出多檔母嬰優惠活動，集結超過4萬5千件母嬰用品打造「一站式線上婦幼百貨」，從日常消耗品、哺育用品、居家用品到外出用品一應俱全，搶攻母嬰商機。
受惠於雙11超狂購物節「雙優惠高峰」策略，加上黑色星期五強力接棒，富邦媒11月合併營業收入為151.6億元，年增4.27%，改寫開站以來單月歷史新高，累計今年1月至11月合併營收約為新台幣995.1億元，年增6%，續攀歷史同期高峰。
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