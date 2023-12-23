巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日襲擊以色列，美國人海格埃（Gad Haggai）據信於當天遇害。美國總統拜登今天稱這個消息令他「心碎」。

路透社報導，73歲的以色列裔美國人海格埃之前被認為與妻子一同在哈瑪斯攻擊期間遭擄為人質。

海格埃所屬的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）社群透過聲明表示，巴勒斯坦武裝分子從農場將海格埃的遺體帶至加薩走廊（Gaza Strip）。尼爾奧茲位於以色列南部。(圖/ 美聯社)

海格埃所屬的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）社群透過聲明表示，巴勒斯坦武裝分子從農場將海格埃的遺體帶至加薩走廊（Gaza Strip）。尼爾奧茲位於以色列南部。

法新社聯繫以色列軍方，證實海格埃10月7日遇害。

海格埃的兒子阿爾（Ahl Haggai）本月稍早告訴法新社，在遭到綁架前，海格埃的妻子在最後一通電話中對救護人員說，她與海格埃都受了傷。

阿爾當時表示：「我們掌握的唯一證據…是一段我爸爸負傷躺在貨車後方的影片。」

拜登透過白宮發表的聲明說：「（總統夫人）吉兒（Jill Biden）和我為美國人海格埃如今據信於10月7日遭哈瑪斯殺害的消息感到心碎。我們持續祈禱他的妻子茱蒂（Judy）平安歸來。」聲明並未詳細描述海格埃的遭遇。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，海格埃的妻子全名為茱蒂絲．溫斯坦（Judith Weinstein），仍在加薩被扣為人質。

以方統計，哈瑪斯10月7日在以色列集體農場、邊境城鎮和一場音樂節上大開殺戒，造成1200人喪命，另有240名人質被擄至加薩。根據哈瑪斯管理的衛生當局說法，以色列對加薩發動報復性攻擊，殺害逾2萬人，還有許多人下落不明，推測可能仍埋於瓦礫堆下。

國土報引述家屬聲明說：「人們將記得（海格埃）才華洋溢，擁有敏銳的智慧，熱愛他從小就一直吹奏的管樂器。他是很有天賦的廚師，與妻子茱蒂過著健康、積極的生活。」

尼爾奧茲集體農場表示，海格埃有4個孩子、7個孫輩。

家屬聲明還說：「我們為失去父親和祖父哀悼，並持續盼望、祈禱他的遺體能歸還給我們，也希望茱蒂還活著，我們很快能團圓。」