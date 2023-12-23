美國耶誕、新年假期將至，洛杉磯國際機場（LAX）預估從12月14日到1月3日期間，將有400萬名旅客使用機場，較去年同期成長12%。
洛杉磯國際機場今天發布新聞稿指出，在這21天的冬季假期旅行高峰期，平均每天有21萬名遊客、9萬輛汽車通過機場，呼籲旅客提早出發、利用網站事先預定停車位、使用線上點餐系統等方式，減少等待時間。
「洛杉磯時報」報導，這一個耶誕、新年假期，將是2000年美國汽車協會（AAA）開始監測全美各地交通狀況以來，全美機場最繁忙的一年。
美國運輸安全局（TSA）預估，今年全美機場格外繁忙，洛杉磯國際機場在耶誕節前的21日、22日與新年前的28日、29日是高峰期。
道路交通也同樣繁忙，「洛杉磯時報」報導，在耶誕、新年假期期間全美預計有1.04億人開車前往旅遊目的地，這是2019年以來次高紀錄。隨著全國油價下滑的趨勢，開車出遊的經濟壓力稍微減輕一些。
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