總統蔡英文八年任期將在明年520屆滿，駐法大使吳志中分享，法國媒體特別以「蔡英文：近乎完美卻不為人知的總統」為題，報導一位領導著年輕民主國家的女性總統，7年多任內完成許多重要任務，卻鮮為人知，法語圈對她也是知之甚少，直到新冠疫情爆發、烏俄戰爭癱瘓全球供應鏈，讓歐洲正視台海安全的重要性。

法國《觀點雜誌》（La Point）本月20日刊出蔡總統專文，內容主要是訪問《解放報》（La Liberation）亞洲區資深記者沃勒函（Arnaud Vaulerin）而來，指出蔡英文在中國極權主義威脅與壓迫下，不僅帶領台灣人挺過艱困疫情、成為亞洲首個同性婚姻合法的國家，更因為掌握關鍵的晶片生產，在全球供應鏈中占有一席之地，躋身世界第21大經濟強國，並奠定未來10年在地緣政治扮演舉足輕重的角色。

沃勒函提及，蔡英文成功將台灣納入國際社會議程後，幾乎完美完成雙重任務，與其他女性領導人不同，為何在西方，特別是歐洲鮮為人知。沃勒函認為歸結三件事：一、在三、四年前台灣還鮮為人知，法國對台灣議題沒有太多討論，很多人尚且誤認台灣是中國的一省；二、新冠病毒讓台灣被世界看見，全球供應鏈的癱瘓提高世界對台灣在晶片產業核心地位的認識；三、俄烏戰爭凸顯台海衝突的風險。

報導中提到，女性政治人物往往有著比男政治人物更出色的表現，並指蔡英文身為女性領導人的傑出表現，與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）與紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）並列，可以想像人們將爭相投入製作與蔡英文有關的書籍、紀錄片甚至電影。

「我們低估了她」，沃勒函直指，法國新聞界之前並未足夠了解蔡英文，從表面上看蔡英文缺乏魅力，她自己也承認，尤其第一個任期內，她沒有感到完全投入。但蔡英文渴望兌現承諾，符合北歐式社會民主主義的理想，即使在政治上不發怒，不吹毛求疵，「我們低估了她」。

報導指出，蔡英文2016年並非橫空出世，早在阿扁總統任內，她出任陸委會主委，即證明知道如何對抗中國，她將捍衛海峽現狀作為政策，既不獨立，也不統一，這被所有可能的總統候選人所接受，但這並非觀望態度，她頻繁重申台灣民主原則，例如普選，並拒絕中國想要設定的條件，例如香港的一國兩制及一中原則。

沃勒函也點出，隨著中國侵擾不斷，飛機及船隻頻繁跨越中線，維持現狀將變得愈來愈複雜。特別是如果民進黨候選人在即將舉行的總統選舉中獲勝的話，維持現狀是蔡英文的政治遺產。

報導並指出，蔡英文在權力實踐中，表現相當驚人的謙遜及節制，最重要的是，她在原則上表現一致性，尤其在中國問題上，她知道如何堅持原則，並堅持八年，始終如一，她不輕言承諾，因為她清楚一旦承諾就必須兌現。一個很好的例子是蔡英文2016年宣布的新南向政策，希望將中國大陸的投資政策轉向東南亞，降低台灣經濟的風險。她做到了，沃勒函盛讚這種對承諾的尊重是非常了不起的。

沃勒函今年出版《台灣，女總統與戰爭》（暫譯，Taiwan ： la Presidente et la guerre）一書，他受訪時表示，風格獨特的蔡英文「把國家打開了」，8年來讓台灣成為國際議題，更向世界傳遞了台灣效能、多元、穩定等訊息。沃勒函也說，希望透過此書，能讓更多法語人士了解這位「非典型」總統，以及她帶領下的台灣。