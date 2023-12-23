【時報記者莊丙農台北報導】長榮航空(2618)再度獲教育部體育署「體育推手獎」-贊助類《金質獎》，同時也是國內唯一獲獎的航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示，雖然台灣體育發展環境愈來愈好，但長榮航空深知體育選手養成之路非常艱辛，能夠善盡一己之力，減輕選手經濟負擔，提供安全舒適的飛航服務陪伴選手出國征戰並勇奪佳績，讓我們感到非常榮幸。過去幾年航空業即使面對疫情的鉅大衝擊，但對於支持國內體育選手及推廣運動賽事的腳步從未停歇，今年許多賽事已陸續恢復，未來我們也會持續對台灣體育發展及選手培育盡一份心力，期能以行動落實ESG，帶動全民運動風氣，傳遞企業永續的正能量。
「體育推手獎」是教育部體育署為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人所頒發的獎項，向默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意。「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，此次長榮航空就是獲得象徵贊助類最高榮譽的《金質獎》。
長榮航空對體育的支持遍佈全球，除在台灣投入可觀的資源外，多年來亦贊助多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「印帝」周庭印、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「舉重精靈」方莞靈等優秀選手，盧彥勳退役後，也持續支持其所創立的盧彥勳國際網球學院，共同培育更多的台灣之光。
今年長榮航空除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」外，為引導深具潛力的學子放眼未來，特別舉辦「馬拉松幼苗計畫－校園深耕巡迴」，藉由專業選手的推廣與指導，強化學生的專業知識與技巧，以實際行動展現對於體育賽事的支持。此外也贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、海碩網球公開賽、豐米全國少年盃足球錦標賽等，於第19屆杭州亞運期間，特別贊助選手免費超額行李，並提供包艙及客製化機上餐點等服務，提供選手們舒適的飛行體驗。
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