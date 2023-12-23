【時報-台北電】綜觀近一周乾散貨海運市場呈低迷態勢；因遠程礦航線貨主發貨節奏逐漸放緩，且最大消費國中國採取更多刺激措施的希望減弱，加上印尼煤炭運輸需求不振，令波羅的海乾散貨BDI指數截至周四(12/21)報2087點，跌近一個月低點。
海岬型船市場，由於前期運價大幅上漲，吸引不少運力空放巴西，故1月中下旬可用運力可能增加，巴西航線成交寥寥，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少，故海岬型BCI指數截至周四(12/21)報3361點，跌近一個月新低；巴拿馬型與超輕便型船市場，雖寒潮導致中國部分港口封航，船舶周轉有所放緩，但由於電廠煤炭庫存較高，故新增煤炭貨盤不多，加上北太平洋糧食市場貨盤較少，整體而言船方相較弱勢，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價微漲後回落，巴拿馬型BPI指數報1915點，較12月1日下跌18.2%；超輕便型BSI指數報1378點，跌至3周低點。
中國煤炭運費市場反彈，係因華東地區氣溫跌至歷史最低值，部分電廠滿負荷運行，採購需求有所釋放，使得煤炭運價綜合指數CBCFI截至周四(12/21)報984.96點，漲逾一年新高；中國鐵礦石運費市場走勢下挫，受累於部分鋼鐵製造商進行更多維護工作，導致開工率下滑，抑制了鐵礦石需求，且傳統需求淡季特徵逐漸顯現，故印度東岸-中國截至周三(12/20)報11.78美元/噸，跌至2周低價。
影響價格波動品項有: (20231215-20231221)
12/20鐵礦石運費印度東岸-中國均價，報11.78美元/噸，跌至2周低價。
12/21波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)，報2087點，跌近一個月低點。
12/21海岬型運費指數(BCI)，報3361點，跌近一個月新低。
12/21巴拿馬極限型運費指數(BPI)，報1915點，較12月1日下跌18.2%。
12/21超輕便極限型運費指數(BSI)，報1378點，跌至3周低點。
12/21中國沿海煤炭運價綜合指數CBCFI，報984.96點，漲逾一年新高。 (編輯：王聖為)(商品行情網）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：