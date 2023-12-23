【時報-台北電】綜觀近一周乾散貨海運市場呈低迷態勢；因遠程礦航線貨主發貨節奏逐漸放緩，且最大消費國中國採取更多刺激措施的希望減弱，加上印尼煤炭運輸需求不振，令波羅的海乾散貨BDI指數截至周四(12/21)報2087點，跌近一個月低點。

海岬型船市場，由於前期運價大幅上漲，吸引不少運力空放巴西，故1月中下旬可用運力可能增加，巴西航線成交寥寥，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少，故海岬型BCI指數截至周四(12/21)報3361點，跌近一個月新低；巴拿馬型與超輕便型船市場，雖寒潮導致中國部分港口封航，船舶周轉有所放緩，但由於電廠煤炭庫存較高，故新增煤炭貨盤不多，加上北太平洋糧食市場貨盤較少，整體而言船方相較弱勢，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價微漲後回落，巴拿馬型BPI指數報1915點，較12月1日下跌18.2%；超輕便型BSI指數報1378點，跌至3周低點。

中國煤炭運費市場反彈，係因華東地區氣溫跌至歷史最低值，部分電廠滿負荷運行，採購需求有所釋放，使得煤炭運價綜合指數CBCFI截至周四(12/21)報984.96點，漲逾一年新高；中國鐵礦石運費市場走勢下挫，受累於部分鋼鐵製造商進行更多維護工作，導致開工率下滑，抑制了鐵礦石需求，且傳統需求淡季特徵逐漸顯現，故印度東岸-中國截至周三(12/20)報11.78美元/噸，跌至2周低價。

影響價格波動品項有: (20231215-20231221)

12/20鐵礦石運費印度東岸-中國均價，報11.78美元/噸，跌至2周低價。

12/21波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)，報2087點，跌近一個月低點。

12/21海岬型運費指數(BCI)，報3361點，跌近一個月新低。

12/21巴拿馬極限型運費指數(BPI)，報1915點，較12月1日下跌18.2%。

12/21超輕便極限型運費指數(BSI)，報1378點，跌至3周低點。

12/21中國沿海煤炭運價綜合指數CBCFI，報984.96點，漲逾一年新高。 (編輯：王聖為)(商品行情網）