聯合國安全理事會通過人道援助加薩（Gaza）以避免飢荒威脅的決議之際，以色列部隊今天擴大地面攻勢，推進這個巴勒斯坦飛地中部地區。
本週在埃及舉行讓交戰的以色列和哈瑪斯（Hamas）同意新的休戰談判，但取得突破的希望逐漸破滅，加薩各地都傳空襲、砲擊和地面戰鬥。
以色列軍方要加薩中部地區的布賴吉（Al-Bureij）居民立即移往南部，表示將發動新一波地面攻勢。
一些居民收拾好驢車離開，但沒有立即跡象顯示布賴吉有大量居民逃離此區。
當地居民齊亞德（Ziad）說：「我們要去哪裡呢？沒有地方是安全的。」「他們（以色列）要居民移往（加薩中部城市）迪爾巴拉（Deir Al-Balah），但那裡日夜都遭受砲轟。」
根據加薩衛生部最新統計，以哈戰爭自10月7日爆發以來，已導致巴勒斯坦2萬57人死亡、5萬3320人受傷。
以色列表示，自10月20日對加薩發動地面攻勢迄今，以軍已有140人喪生。
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