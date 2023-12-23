根據聯準會偏好參考的指標，美國11月物價下跌，為3年多來首見；與去年同期相比，通膨率離聯準會目標2%愈來愈近，投資人更加篤定聯準會明年3月就會開始降息。
商務部今天公布，美國11月個人消費支出（PCE）物價指數月減0.1%，為2020年4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期以來首次下滑；年增率從10月的2.9%降至2.6%，低於市場預期的2.8%，遠低於去年6月衝破7%的高峰。
剔除波動較大的食品與能源後，核心PCE物價指數年增率從10月的3.4%降至3.2%，創2021年4月以來新低；過去6個月的年化核心通膨率為1.9%，低於聯邦準備理事會（Fed）的長期通膨目標2%。
這項指數組成、權重有別於勞工部公布的消費者物價指數（CPI），更貼近民眾消費行為，是聯準會官員觀察物價變化的主要參考指標。
為壓制通膨，聯準會去年3月開啟升息循環，原本趨近零的政策利率已達22年高點。隨著通膨降溫，今年聯準會放慢升息腳步，7月升息以來利率連3凍。物價壓力減輕、經濟衰退憂慮消散，民眾更有餘裕花錢，有助歲末年終消費買氣支撐經濟。
這份報告另公布，美國11月消費支出成長0.2%，增幅高於10月的0.1%；個人收入增加0.4%，增幅高於10月的0.3%。
聯準會上週決議利率不變，主席鮑爾（Jerome Powell）滿意通膨降溫進展，暗示明年可能降息。官員最新預測顯示明年至少降息3次，但何時開始降息仍是未知數。
最新通膨數據公布後，投資人更有把握明年3月就會降息。芝加哥商品交易所集團（CME Group）利率期貨市場行情顯示，明年3月聯準會降息機率超過75%，遠高於一個月前的27%。
聯準會緊縮循環接近尾聲，美國經濟在勞動市場、消費支出堅韌下挺住高利率考驗，民眾轉為看好經濟前景。
密西根大學今天公布，美國12月消費者信心指數躍升14%，達到5個月高點，止住連4降頹勢。這份數據呼應經濟評議會（The Conference Board）本週稍早公布的另一項消費者信心指數，民眾普遍對景氣、勞動市場現況感到滿意，認為未來一年經濟不會衰退。
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