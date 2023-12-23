聯合國安全理事會今天通過決議，要求對加薩提供大量人道援助，但聯合國秘書長古特瑞斯表示，以色列的攻勢是「真正的問題，對人道輸運造成巨大障礙」。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「真正的問題是以色列的攻勢，這對加薩（Gaza）境內人道援助的運輸造成巨大障礙。」

他說：「人道停火才是開始應付加薩人民的迫切需求，並結束他們持續噩夢的唯一途徑。」

聯合國安理會通過決議，要求對加薩人道援助，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）表示，以色列仍將對加薩的人道援助進行檢查。

柯恩聲明指出：「基於安全理由，以色列仍將對所有輸運至加薩的人道援助進行檢查。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則稱，安理會通過要求對加薩走廊大量輸運人道援助並不充足。

自2007年以來統治加薩的哈瑪斯聲明指出，他們認為這項決議「是一項不充足的措施，未能反應以色列造成的災難情況」。