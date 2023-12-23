強烈寒流侵襲，日本海側的北日本到西日本降大雪，東北部分地區積雪達上百公分；西南部的九州出現堪稱10年一遇的極強寒流，災害級大雪使得較不習慣降雪的九州事故頻傳，許多車輛受困雪中，預料影響時間將延續至24日。

截至22日下午4時，青森縣酸湯積雪119公分、山形縣大藏村肘折72公分、青森市48公分、山形縣酒田市37公分、秋田縣秋田市19公分。不僅山區降雪，平地積雪也持續增加。同樣的天氣今天將持續，山形縣的庄內和置賜，以及秋田縣的內陸南部積雪料將進一步增加。

此外，新瀉縣附近的雪雲預料將會進入福島縣，造成會津山區短時間內降雪量增加。在今天傍晚6時前，預料福島縣和新瀉縣交界附近將出現大量降雪，部分地區積雪可能達到50公分以上，導致道路和其他交通受阻。

九州北部地方22日上空1500公尺處出現攝氏負12度的強烈冷空氣，南部上空出現攝氏負6度冷空氣，平地和山地都發出大雪警戒。受到積雪影響，各地事故頻傳，像是汽車打滑，或是因為沒有使用雪鍊而動彈不得。

日本氣象廳警告，降雪和道路結冰會導致交通中斷，尤其是在積雪嚴重的北陸地區。因應大量積雪，若非必要應該避免外出。道路積雪如果不清除，車輛可能會被困在路上動彈不得；在交通量特別大的國道或高速公路，更可能出現大規模壅堵，而且需要很長時間才能疏通。因此建議駕駛如果必須上路，必須準備除雪鏟、保暖衣物、毯子等以備萬一。

清除屋頂積雪則是另一項容易發生意外的工作，建議不要獨自進行，而且必須注意打滑，站在屋簷前則要注意頭頂上方情況。另外，路邊排水溝的積雪可能使得排水機能下降，在降雪尤其多的地區則設有融雪的蓄熱管線，都可能使得道路積水，必須特別留意。

此外，大雪可能導致停電，因此最好讓手機和行動電源充好電，並準備使用電池的收音機，以便在停電期間獲取資訊，並備好暖暖包、熱水袋、煤油爐等禦寒物品。