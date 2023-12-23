日本上皇明仁今天迎來90歲生日。掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，上皇明仁與上皇后美智子每天過著有規律而安靜平和的生活，早晚都會閱讀報紙、觀看電視新聞，密切關注國內外大事與日本國民的生活。
另外，上皇明仁並繼續進行他的鰕虎魚研究。
宮內廳表示，上皇明仁關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在今年5月被調降分類等級後的社會變化，也關注世界各地的異常氣象，像是日本今年夏天各地受到暴雨侵襲的損失。當地震發生時，他更是不分晝夜追蹤最新受災情況。
健康方面，上皇明仁去年7月被診斷出患有心臟衰竭後，持續服藥並進行限制水分攝取的內科治療，從去年底以來病情相對穩定，白內障和青光眼手術的術後恢復也相當順利。
明仁從皇太子時代的1960年代起開始研究鰕虎魚的分類學並發表論文，退位後曾經在2021年發表論文，為新發現的兩種新物種鰕虎魚命名。他目前依舊每週兩天進行研究，並在國立科學博物館主辦的魚類分類研究會等活動，透過線上方式與演講者和參加者進行交流。
宮內廳表示，明仁迄今發表過的鰕虎魚分類論文現在依舊被研究者引用，並出現在圖鑑上，但距離發表已經過去40年，因此他決定重新檢視。在不進行研究的日子，他則會和上皇后一起觀賞介紹日本與世界歷史、文化、自然的電視節目，日子安靜平和。
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