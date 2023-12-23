根據巴西地理統計局今天公布的2022年人口普查數據，巴西有85萬130人自稱是黃種人，占總人口的0.4%；阿薩伊是黃種人比例最高的城市，11.5%市民自稱是黃種人。
巴西地理統計局（IBGE）2022年人口普查數據顯示，5570個巴西城市中，有575個城市沒有黃種人。與2010年人口普查相比，黃種人比例下降，當時黃種人占人口的1.1%。
棕色人種在巴西人口中占大多數，比例為45.3%，其次是白色人種43.5%、黑色人種10.2%。
從絕對值來看，聖保羅州慕義市（Mogi das Cruzes）的黃種人口數最多，有45萬1505名居民，黃種人占總數的3.7%。尤其是台灣移民，對當地的農業發展頗有貢獻，現今世界知名的巴西蘑菇，正是因台灣農民的努力才培育出如此優秀的品質。
阿薩伊（Assaí）位於巴西南部巴拉納州（Paraná）首府古里提巴Curitiba）以北382公里，是一個泛亞洲人的社區，尤其是日本人。城裡有許多紀念日本移民的建築，如一座4層樓的日式城堡。
阿薩伊是巴西自稱黃種人比例最高的城市，在1萬3797名居民中，11.5%自認為是黃種人。
1930年代初，殖民公司Três Barras在阿薩伊市目前所在的領土上建立一座農場，之後開始銷售地塊，吸引日本移民。
隨著日本移民抵達，那個地方被改名為Assailand，意思是「日升之地」。1944年升級為市，改名阿薩伊。
2018年5月，阿薩伊市政府為紀念日本移民的四層建築日本城堡舉行落成典禮，那裡是阿薩伊市文化局現址，並設有日本移民博物館。
巴西地理統計局指出，黃種人包括日本人、中國人、台灣人、韓國人、泰國人等。
除阿薩伊外，巴拉納州北部的Uraí、São Sebastião da Amoreira和Nova América da Colina三個城市的黃種人比例也很高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：