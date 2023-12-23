根據巴西地理統計局今天公布的2022年人口普查數據，巴西有85萬130人自稱是黃種人，占總人口的0.4%；阿薩伊是黃種人比例最高的城市，11.5%市民自稱是黃種人。

巴西地理統計局（IBGE）2022年人口普查數據顯示，5570個巴西城市中，有575個城市沒有黃種人。與2010年人口普查相比，黃種人比例下降，當時黃種人占人口的1.1%。

棕色人種在巴西人口中占大多數，比例為45.3%，其次是白色人種43.5%、黑色人種10.2%。

從絕對值來看，聖保羅州慕義市（Mogi das Cruzes）的黃種人口數最多，有45萬1505名居民，黃種人占總數的3.7%。尤其是台灣移民，對當地的農業發展頗有貢獻，現今世界知名的巴西蘑菇，正是因台灣農民的努力才培育出如此優秀的品質。

阿薩伊（Assaí）位於巴西南部巴拉納州（Paraná）首府古里提巴Curitiba）以北382公里，是一個泛亞洲人的社區，尤其是日本人。城裡有許多紀念日本移民的建築，如一座4層樓的日式城堡。

阿薩伊是巴西自稱黃種人比例最高的城市，在1萬3797名居民中，11.5%自認為是黃種人。

1930年代初，殖民公司Três Barras在阿薩伊市目前所在的領土上建立一座農場，之後開始銷售地塊，吸引日本移民。

隨著日本移民抵達，那個地方被改名為Assailand，意思是「日升之地」。1944年升級為市，改名阿薩伊。

2018年5月，阿薩伊市政府為紀念日本移民的四層建築日本城堡舉行落成典禮，那裡是阿薩伊市文化局現址，並設有日本移民博物館。

巴西地理統計局指出，黃種人包括日本人、中國人、台灣人、韓國人、泰國人等。

除阿薩伊外，巴拉納州北部的Uraí、São Sebastião da Amoreira和Nova América da Colina三個城市的黃種人比例也很高。