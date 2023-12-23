印度新聞信託社（PTI）昨晚報導，一名賴姓台灣人因持有超過60張印度手機SIM卡，而在德里國際機場被逮捕，目前正接受進一步調查。
報導稱，賴姓台人18日在德里國際機場第3航站準備搭機前往曼谷時，被機場安全人員發現行李箱內裝有67張印度SIM卡，這些SIM卡均已啟用，且註冊在不同印度人的名下。
這名賴姓台灣人對於為何持有這麼多印度SIM卡沒有提出令人滿意的答覆，因此機場人員通報情報局以及移民局處理。
報導說，這名台灣人已被德里警方扣留，接受進一步訊問。
印度新聞信託社（PTI）昨晚報導，一名賴姓台灣人因持有超過60張印度手機SIM卡，而在德里國際機場被逮捕，目前正接受進一步調查。
報導稱，賴姓台人18日在德里國際機場第3航站準備搭機前往曼谷時，被機場安全人員發現行李箱內裝有67張印度SIM卡，這些SIM卡均已啟用，且註冊在不同印度人的名下。
這名賴姓台灣人對於為何持有這麼多印度SIM卡沒有提出令人滿意的答覆，因此機場人員通報情報局以及移民局處理。
報導說，這名台灣人已被德里警方扣留，接受進一步訊問。
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