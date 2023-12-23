【時報記者張漢綺台北報導】路易莎咖啡(2758)送件申請股票櫃檯買賣，創泓科技(7714)送件申請登錄興櫃股票。

路易莎咖啡成立於104年7月，主要業務為連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，董事長為驊穎有限公司，總經理為黃銘賢，目前股本為2.04億元，112年前3季稅後盈餘為9410萬元，每股盈餘為4.59元，累計前11月合併營收為21.74億元，年成長11.51%。

創泓科技成立於99年12月，主要業務為網路資訊安全軟硬體銷售、數據安全/雲端防禦及資安管理監控服務，以及人力/技術教育訓練與AI語音辨識銷售，董事長為黃健寧，總經理為朱陳儀珍，目前股本為1.62億元，112年上半年稅後盈餘為4343萬元，每股盈餘為3.88元，累計前11月合併營收為10.04億元，年增11.93%。

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