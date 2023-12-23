【時報記者郭鴻慧台北報導】黑松(1234)前11月營收創同期新高，董事長張斌堂表示，明年飲料將續推新產品，飲料業績還有成長動能，也會擴大酒類品牌代理，拓展市場廣度。
對於原物料價格，張斌堂說，糖價2023(今)年就漲幅就達14%，比原先預估的值要多出1,100多萬元，至於明年度，受紅海航運危機等因素干擾，糖價恐將會持續揚升。
黑松明年即將邁入99週年，面對市場競爭，董事長張斌堂近年更積極帶領團隊改革創新，董事會在上個月決議通過由副總經理張智鈞升任總經理，未來將攜手董事長張斌堂共創新局。
在新品挹注下，黑松飲料本業整體業績成長近1成，整體酒類事業比去年成長14%，前11月黑松整體合併營收達98.18億元，年增率12.82%，創歷年同期新高。另外，除了飲料本業，酒品代理已成為黑松另一個重要事業，佔整體營收逾4成。截至11月為止，整體酒類代理事業比去年成長14%，
看準台灣2025年將邁入超高齡社會，總經理張智鈞表示，因應人口結構的改變有所調整未來將積極拓展銀髮族市場，提供最適合消費者的產品及服務。
黑松教育基金會長期耕耘環境特色教育，協助桃園市32所小學發展「臺美生態學校夥伴計畫」，累計至今，已陪伴桃園市共28所小學取得相關認證，包括綠旗14面、銀牌19面、銅牌27面，讓桃園連續兩年成為全臺榮獲最多綠旗的縣市，佔全國逾4成。
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