2023年即將封關，財信傳媒董事長謝金河表示，從VIX恐慌指數、美元指數雙雙創低，以及油價未因戰爭飆升等3指標來看，全球股市呈現舒坦的美好狀態，投資情緒穩定，當中以AI PC市場共識高，也是產業革命主軸，將是2024年的「白馬股」，外資態度則是最大變數，但只要別出現連續性大幅賣超，台股表現應能持續屹立不墜。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出，這是一個不均衡的時代，有的地方暴雨，有的地方缺水，資金流向決定投資市場的命運，世界呈現一個極端的時代。

例如，2022年底此時，美國很多鷹派專家都出來喊Fed應該加息到7％才能遏阻通膨，最具代表性的是前財長Lawrence Summers。也有人看好油價上100美元，甚至有人喊300美元，但今年年終前，Fed主席鮑威爾預告升息觸頂，又暗示2024年可能降息3碼，世界格局逐漸明朗。

年度終結前夕，全球金融市場呈現十分舒坦的美好狀態，一是VIX恐慌指數跌到11.81，為COVID-19以來新低的位置，代表市場投資情緒處在安逸狀態。另一個是美元指數跌到101.77的新低位置，2022年此時美元指數飆升到114.778，造成全球股市巨大回檔，如今美元走低，全球貨幣也隨之鬆了一口氣。

三是油價沒有因為戰爭飆升，2023年終前WTI最低跌到68.22美元，北海布蘭特最低見到72.86美元，油價百美元並沒有見到。

博通市值追平台積，AI PC更成2024年的產業革命主軸

當然隨著降息號角響起，美國公債殖利率也應聲下滑，10年債最低到3.885％，30年債從5.218％回落到4.023％，美國多數債券殖利率都降到4％以下，2022年喊7％以上的人都摃龜。當然在降息期待下，金價一度來到2132.49美元，比特幣也來到44465.75美元。

緊繃的金融情勢因為美國Fed可能降息，出現了巨大變化，大家最關心的股票市場也出現令人嘆為觀止的新生態。

到12月19日為止，道瓊指數全年拉出逾13％的漲幅，指數寫下37563.83的新天價，創下歷史新高；除了道瓊指數，最厲害的是費城半導體指數，SOX寫下4161.92的歷史新高，突破2022年4068.15的高點，不斷向前奔馳。

當中帶動半導體股的真命天子是輝達（Nvidia），由108.32美元狂飆到504.66美元，全年漲幅高達237％，除了輝達，博通Broadcom（AVGO）市值快速躍升，現在幾乎和台積電打成平手，AI帶動半導體一場產業革命，2024年大家都看好AI PC可能是帶動產業革命的主軸，這是很一致的共識，謝金河稱之為「白馬股」。

2023年尚未結束，但道瓊、Nasdaq 100、SOX指數創下歷史新高，反觀與中國相關的港滬深股市都出現跌勢，除了港股大跌，跌最重的是上海B股逾20％，其次是深圳成分指數下跌15.76％，然後是深圳A、B股，跌幅逾8％，上海證券指數跌逾5％，港滬深3地股市全都呈現跌勢，印證有的地方淹水，有的地方缺水，資金流動決定股市榮枯的命運。

台股受外資影響，從2020年到2022年，這3年外資賣超2.2359兆元，在外資瘋狂大賣超中，台股表現屹立不墜，2023年7∼10月外資又大賣超台股，所幸11月買超逾2300億，迄今仍保有1600億左右的買超，台股在外資連續大賣超後，2024年外資的態度，仍然是決定台股最重要的變數。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。