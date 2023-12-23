【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)天璣9300首發機款vivo X100系列，延續在自家大陸市場的銷售氣勢，在台灣市場同樣殺出重圍，15日開放預購首三日銷售即超前一代X90系列十倍以上，vivo也持續針對熱門機款補貨，力拼讓X100系列成為vivo史上銷售最猛烈的旗艦機種。
vivo X100系列搭載聯發科技最新AI旗艦晶片天璣9300及vivo V3專業影像晶片，更首度將單眼級APO超級長焦鏡頭運用於手機中，將X100系列打造為全球首款「攝日旗艦」。15日開放預購便備受各界好評，預購首三日銷售即超前一代X90系列十倍以上，有望成為vivo史上銷售最猛烈的旗艦機種。
vivo台灣觀察此波X100系列猛烈的預購表現，發現X100：100Pro銷量占比約為2：8，顯見手機拍照與攝影功能仍為消費者所重視。而顏色選擇部分，主打色X100 Pro「星跡藍」，更以驚人速度狂銷，佔預購總數4成，而國際版首賣的「煦日橙」、「隕石黑」則各佔3成；X100「星跡藍」、「隕石黑」則各佔5成。
vivo台灣總經理陳怡婷表示，X100系列的開賣成績十分亮眼，首三日預購成績已超越X90十倍以上，星跡藍跟煦日橙雙色也已陸續缺貨，vivo也正努力補貨希望V粉可以趕緊取得滿分旗艦，相信vivo X100系列滿分旗艦將繼續帶動2023年業績，並延續到2024年，為明年再開大紅盤。
vivo X100系列搭載聯發科旗艦晶片天璣9300，透過全大核CPU架構，採用台積電(2330)第三代4nm製程，將峰值性能再提升40%，功耗降低33%，提供超越以往的高智慧、高性能、高效能、低功耗的出色表現，挑戰旗艦手機性能巔峰。X100 Pro搭配vivo的升級版V3專業影像晶片，效能較前一代晶片提升30%，更可以在降低功耗的同時，顯著提升影像演算法效果。
vivo X100旗艦系列11月已經於大陸當地市場發表，數據就指出，vivo X100在大陸首日銷售量是上一代X90的7.4倍。
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