花蓮，人稱好山好水的寶地之境，宗泰食品集團成立於1970年，現任董事長余國基接手由父親余宗柏創立的事業，持續帶動花東名特產發展與升級，他表示：「當初父親帶著2,000元從宜蘭到花蓮打天下，經過數十年的努力，成功在全國糕餅食品業界立下重要位置。」余國基從小跟隨創辦人一起打拚努力，養成凡是一定要親力親為的工作態度，近期經歷產業轉型以及疫情衝擊，在精準行銷方面上想出許多奇招與策略，秉持著「最在地也最國際」的精神，落實創辦人的企業經營想法。
從山產到海產經營，從加工製作到批發銷售，從生產到行銷，一步一腳印，打造文化食品品牌「阿美(米麻)糬」，這一切的過程都是余國基最好的歷練與堅定的背景。在退伍後，立即投入回到工作崗位，繼續在宗泰服務、學習並且陸續完成接班工作，肩負守成和開枝展葉重責大任的典範，總是思考如何讓傳統文化持續發揚是集團的核心價值，並持續導入新創意，一直都是余國基經營企業的核心目標。
推廣在地文化食品
取之鄉里、用之鄉里，花蓮和台東有著許多在地特色、自然資源，宗泰食品的各樣系列商品都堅持使用在地農特產品為原物料，系統化整合出洄潮、地奉、果食、牧瀾四大主題，全面性地將花蓮和台東文化風貌推展出去，貫徹「傳動文化食品、永無休止運轉」的推展方針，結合文化與觀光價值的主題空間，宣傳走訪東部的文化之旅，讓消費者享受美食名產巡禮、遊賞休憩，同時也幫助在地農民、觀光產業的活絡。
余國基表示：「公司成立數十年來，累積無數的客戶與上下游廠商，消費者就是我們的家人，也要如同家人般的對待，而上下游合作夥伴更數我們經營事業的好朋友，互相溝通、分享資源，這是我們的態度與觀念。」在依山傍海的環境下，阿美(米麻)糬已成為花東觀光特產的代名詞，成功的銷售模式卻也因為前些年的疫情衝擊，再加上近期的產業轉型而遇到難以突破的營運瓶頸，雙重考驗之下，余國基開始思考如何化解銷售危機。
創造精準行銷模式
對於零售市場風向敏感度高的余國基提出多元化、多角化經營目標，他觀察到送禮是民族文化的剛性需求，如何滿足每一種不同族群的期待，才是行銷成功的關鍵，在疫情期間，他抓緊商機轉戰網路行銷，而解封後的國內旅遊正夯，他也開始將減量元素放進特產中，改為美食與文化並重的「情境銷售」，打造宗泰四大主題館，能夠讓消費者走入形象館內場域，感受到屬於東部特色的文化與場景，透過故事行銷與消費者互動連結，零距離的口碑行銷成功在年輕族群中發展出優勢。
余國基將現有主題館提升為文化策展場域，利用現代科技的融入，讓每個現有特色形象館都可以展示各樣不同凡響的在地文化亮點，讓賣場可以化身為文化藝術館，內部員工有四分之一屬在地原住民，而所有推動的方向也期待實踐企業ESG永續概念，此外也成立宗泰藝術文化基金會，長期給予支持東部在地莘莘學子，從愛出發，關懷鄉土，落實永續發展的核心企業價值。
達人座右銘
世事如棋局局新
時代日新月異，商場瞬息萬變，保持創意、靈活，才能不斷開展新局。企業經營需要時刻的危機應變！做好準備，面對每一次挑戰！
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