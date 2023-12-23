達人小檔案

IR Trust共同創辦人張容甄從證券業轉戰至公關領域，長期耕耘台灣上市櫃公司顧問服務，隨著近年外資投資人對台灣企業的ESG實施需求，進而逐步推展相關業務領域，並與合作夥伴打造企業ESG完整解決方案服務平台，目前市占率及規模皆已是台灣最大的ESG顧問公司。

回顧IR Trust初創立，當時員工只有五位、客戶數13家，張容甄說，過去每人身兼客戶關係、法人、媒體、行政等職務，能夠承接服務的客戶有限，且當碰到IR密集期間，或是資本市場出現劇烈波動時，針對客戶即時擬定策略、執行建議規劃等，要保持一定的服務效率、品質上則愈會是個挑戰，對員工而言，壓力也會與之俱增。

因此，為保持企業長期穩定發展，擴大公司營運，張容甄自2019年開始推動「內部組織化」，透過專業分工，設立客戶、媒體、法人關係、業務與行政部門，以能夠用部門團隊的資源，提供更優質、即時的服務，且服務能夠更深入。

版圖擴及美、德、澳

其次，設立中階主管，除讓內部員工能有良好升遷機制，並能協助強化內部管理組織。另也積極挖掘員工不同面向的可塑性，提供各部門輪動，甚至提供於外部機構實習機會，鼓勵員工創造多元化發展。隨業務持續拓展，到了2023年，IR Trust員工已增加至20位、客戶數近50家，集團分公司包括美國費城、德國穆特蘭根、澳洲墨爾本、台灣台北等地。

持續深耕 站穩第一品牌

隨著氣候變遷受到各國政府重視，並大力推行「淨零碳排」政策，ESG逐漸成為台灣熱門話題。張容甄指出，其實IR Trust早在十多年前就一直在ESG顧問服務不斷努力，包括資訊公開透明、可被量化追蹤、誠實，以及提升公司的經營效益等，都是ESG強調的核心精神，同時也是公司長期提供ESG服務上的標準，並順利建立上市櫃公司企業客戶的優質形象，引進機構法人投資，提升公司市值與價值，成為長期站穩台灣資本市場第一品牌最重要的基石。

提及IR Trust名稱由來，張容甄表示，顧名思義就是強調信任是一切的根本，以低調、謙遜態度在資訊最發達的年代，夙夜不懈的達成每個對客戶的承諾，滿足投資人、大眾媒體對資訊揭露的需求。

張容甄指出，從IR Trust成立以來，並不刻意去凸顯自身的重要性，2023年9月6日舉辦ESG論壇中，有超過半數的與會者都與IR Trust有合作往來，透過團隊努力，及客戶的認可與支持，體現出IR Trust確實成功的將「信任」兩字化為公司經營的代名詞，把最重要品牌精神發揚光大。

展望未來，張容甄說，IR Trust身為台灣最大的專業ESG顧問公司，把2023年視為邁入下一個里程碑的起點，將秉持著過去十多年來在永續經營專業上的努力和堅持，攜手合作夥伴、上市櫃公司企業一起參與和推動台灣企業與全球ESG標準接軌道路。

達人座右銘

誠實、信任

是一切的根本