〈檸檬紅葉卜肉〉創作靈感來自宜蘭〈卜肉〉，鮮嫩豬里肌肉以蜂蜜、檸檬及月桂葉等香醬料調味醃製，引紅茶浸入麵衣酥炸，成菜後外酥裡嫩、茶香裊裊，並可以特製酸甜的紅葉鮮檸蜜提味。圖／姚舜

源於英國鄉村料理的〈牧羊人派〉，底部是番茄肉醬，中層是水煮蛋碎，上層是用擠花袋擠出的濃香薯泥，焗烤出爐後口感層次豐富。圖／姚舜

〈橄欖菜和牛堡〉的內餡是以和牛漢堡排搭配潮汕「橄欖菜」、香濃起司醬，夾入抹茶、紅麴天然食材渲染的迷你漢堡包中。圖／姚舜

〈醋溜花枝意麵〉除口感Q彈，並帶有鑊氣。圖／姚舜

〈原民剁椒魚〉是以主廚自製、低溫發酵72小時的剁椒醬，覆滿在魴魚肉片上再以小火炊煮，豔紅色澤搶眼，辛辣惹味。圖／姚舜

〈台灣義式冰淇淋〉是以台灣在地水果製作，新鮮自然無添加，口感清爽綿密，並另附配料：OREO餅乾碎片、棉花糖、彩色米果球及小熊QQ水果糖讓客人自由搭配。圖／姚舜

〈松露和牛肉臊飯〉是以三肥七瘦比例和牛絞肉，以牛肉高湯煨燉，醬色及肉香交融合一，並加松露醬增香，再淋在熱氣蒸騰米飯上，客人可依喜好加入香菜、黃蘿蔔片提味添香。圖／姚舜

皮酥肉嫩並含汁飽滿的〈苦茶油雞翅〉，麵衣中加了苦茶油，炸好後帶著獨特的香氣。圖／姚舜

〈薑蔥油雞〉的雞肉經過低溫舒肥和高湯浸泡入味，保持油潤爽滑的口感，鋪上薑末和蔥花再淋油熗香。圖／姚舜

別再說休閒度假飯店吃不到美食！煙波集團經歷一年籌備，繼「煙波早堂」之後再度於全台煙波飯店正式推出全新Buffet品牌「煙波早午餐」，標榜秉承兩大品牌核心、三大品牌主張及六大品牌承諾，於煙波集團全台八家飯店統一打造「煙波早午餐」九大無界餐區，供應集團主廚團隊從內部廚藝競賽脫穎而出的「煙波十菜」及四季寶食、搭配獻上各城市館別獨有在地豐味，由集團統購高價食材，確保食材的質量及一致性，並全面提升餐檯料理等級，龍蝦、金蟹、和牛等食材全都入饌，為客人傳遞非凡味覺體驗。

煙波集團高度重視客人餐飲體驗，為此，集團打造餐飲品牌「煙波早堂」，並與國內外逾20家榮獲米其林必比登推介品牌及在地名店聯手推出早餐饗宴且好評不斷。如今再推出「煙波早午餐」品牌，於全台煙波飯店內早午餐廳建構熱鍋、冷盤、沙拉、麵包、甜點、粥品、水吧、炸物與蒸籠九大無界餐區，打造多樣性的美食聖殿，並推出在集團內部廚藝競賽中的冠軍菜色，創業界先例，昇華客人旅宿體驗。

為確保全台據點菜式的品質與一致性，煙波集團發揮集團規模優勢統一採購優質高檔食材，更集結全台飯店主廚反覆練習，完成高難度技術轉移，標榜無論是掌杓角度、火候控制或是精緻擺盤，皆精準掌握。此外，更以主廚團隊為首，展開期數月的全台巡迴料理稽核，成就全新品牌「煙波早午餐」，確保旅人的每口旅程皆有著相同驚豔感受。

煙波國際觀光集團致力將「早餐」打造為台灣與世界共創的跨域平台，以無界限、永續、活力之品牌精神，展現食材原性為本，廣納高規食材創造無界料理餐檯。同時，為「傳遞料理新視野故」故聯手世界品牌、持續開創早餐新模式，為「遵循土地節律」故不時不食，保護未來。為「體現自然價值」讓料理回歸鮮美、食材迷人滋味。並透過「館藏限定豐味」轉譯台灣在地風土。而為「成就必然美味」，集團採購高品質穩定食材、遵循標準製程，全台每館皆能嘗到一致的美味。

「煙波早午餐」九大餐區的菜色菜品，均「師出有名」且「研之有物」，而八館統一供應的「煙波十菜」更充分體現煙波集團對早餐的用心與誠意。例如〈客家花生豆腐〉，是遵循古法烹調百年客庄傳統好味「客家粄」，重現客家雋永的米食藝術。此看似平凡卻工序繁複的「豆腐」，是以時間換取的美味，主廚取萬壽果「帶膜花生」浸泡八小時，手打成漿並濾渣取汁，再以翠綠芹菜碎優雅點綴，盡顯食材純粹本味，微黏Q彈、綿密濃香。

〈橄欖菜和牛堡〉內餡是以和牛漢堡排搭配潮汕「橄欖菜」、香濃起司醬，夾入以抹茶、紅麴天然食材渲染的迷你漢堡包中，為「味貫東西」的跨界美食。皮酥肉嫩並含汁飽滿的〈苦茶油雞翅〉，麵衣中加了苦茶油，炸好後帶著獨特的香氣，風味與口感完勝西式炸雞，是非吃不可的美食。

源於英國鄉村料理的〈牧羊人派〉，底部是番茄肉醬，中層是水煮蛋碎，上層是用擠花袋擠出的濃香薯泥，焗烤出爐後口感層次豐富。〈檸檬紅葉卜肉〉創作靈感來來自宜蘭〈卜肉〉，鮮嫩豬里肌肉以蜂蜜、檸檬及月桂葉等香醬料調味醃製，引紅茶浸入麵衣酥炸，成菜後外酥裡嫩、茶香裊裊，並可以特製酸甜的紅葉鮮檸蜜提味。

〈松露和牛肉臊飯〉是以三肥七瘦比例和牛絞肉，以牛肉高湯煨燉，醬色及肉香交融合一，並加松露醬增香，再淋在熱氣蒸騰米飯上，客人可依喜好加入香菜、黃蘿蔔片提味添香。〈龍蝦金蟹味噌湯〉的味噌湯用了三種日本味噌，再與炸出香味的新鮮龍蝦頭、螃蟹、小魚乾及洋蔥熬煮，豐匯大海甘美精華，餐檯上並附鮮魚卵、味島香鬆、海帶芽及蔥花，讓客人自己搭配提味。

〈原民剁椒魚〉是以主廚自製、低溫發酵72小時的剁椒醬，覆滿在魴魚肉片上再以小火炊煮，豔紅色澤搶眼，辛辣惹味。〈醋溜花枝意麵〉重新解構台南特色美食「鱔魚意麵」，將南臺灣經典酸甜濃郁的醋溜芡汁，緊緊扒附於鮮美脆軔的花枝及Q彈麵條上，也是誘人美味。