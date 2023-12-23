農曆春節圍爐訂席暢旺，老爺酒店集團再推外帶年菜搶市，集結台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店、台南老爺及南港老爺行旅等旗下飯店，一共推出5款外帶年菜組、28道單點外帶年菜，以及16款年節禮盒。從匯集山海珍味的中式桌菜、蘊含寓意的日式御節料理，到無肉不歡的西式佳餚，外帶年菜組合售價自8,800元起至17,918元不等，早鳥優惠最低8折起，單點年菜每道550元起。因應走春送禮商機，老爺酒店也同步推出年節禮盒應戰，除經典暢銷的老爺牛軋糖、桂花鳳梨果醬禮盒外，今年另結合精品蜂蜜MELISSA及知名手沖咖啡走馬啡商品，推出特色禮盒為傳統年節增添新意。
深受饕客喜愛的台北老爺酒店「明宮」粵菜廳，主廚何啟光以粵菜料理手法為基礎，結合鮑魚、干貝等頂級山海珍味，推出「舞龍迎春」外帶年菜，內含經典海陸雙拼的「五福錦繡大拼盤」、酒香四溢的「酒釀乾燒海大蝦」、嚴選上等鮑魚佐頂級花膠燉煮的「花膠鮑魚長年菜」及香氣濃郁的「櫻花蝦臘味飯」等，八人份8道佳餚，1月27日前預訂早鳥優惠價15,888元。
因應小家庭圍爐需求，台北老爺另推14款單點年菜供消費者選購，包含「干貝棗皇燉全雞」、「如意芋頭糕」與「松露蘿蔔糕」等，每道售價最低550元起，免下廚就能輕鬆端上星級美味。
新竹老爺酒店則推出三款中、西、日式特色年菜，適合五至六人小家庭享用，無論是經典中式粵菜，還是深具日式文化的御節料理「重箱」，亦或融合西式風味的新潮料理應有盡有。「明宮」粵菜廳推出「龍饗好運」外帶年菜組，內含「經典明膳佛跳牆」、「香蒜避風塘明蝦」、「鵝肝醬燒牛小排」、「魚躍龍門海石斑」、「金球櫻花蝦米糕」等，五人份7道佳餚，每套8,800元起，12月底前預約再享95折優惠。
新竹老爺「中山廳」今年的「重箱」御節料理，搭配「香烤A5日本和牛」、「土魠魚西京燒」、「星鰻八幡卷」、「松茸鰻魚散壽司」和「龍蝦味噌汁」等16種應景食材，五人份每套12,800元起，限量20套。「Le Cafe咖啡廳」則將來自世界各地的經典美味直送圍爐餐桌，如「澳洲穀飼戰斧牛排」、「黑松露野蕈濃湯」、「深海龍蝦半隻（六個）」、「瓦倫西亞風帆立貝烤天使細麵」、「檸檬金桔磅蛋糕」及Tocornal紅酒1瓶等，六人份每套11,800元起。
礁溪老爺酒店由30年台菜資歷的主廚盧文祈獻上功夫菜，以老滷牛腱、竹葉青酒漬鮑魚、黃金泡菜、蔥油雞腿、老滷牛肚絲五道精巧前菜「老爺歡喜迎賓盤」打頭陣，主菜有蘭陽經典手路菜「干貝蝦球西魯肉」、採用舒肥熟成和炙燒雙重料理手法的「主廚秘製豬肩排」，搭配「一品烏參佛跳牆」、「櫻桃鴨干貝米糕」與「人蔘干貝燉烏雞」等佳餚，十人份7道佳餚，2024年1月10日前預訂享早鳥優惠價7,777元，再贈主廚祕製魩魚XO醬一瓶。
迎接走春送禮商機，老爺酒店也端出多款別出心裁的年節禮盒。如台北老爺「大吉大利禮盒」內含老爺經典必買的牛軋糖、鳳梨酥、楓糖鹽之花堅果塔與杏桃蛋糕巧克力塔等9款創意甜品。新竹老爺則將富含在地元素的客庄香桔汁、風城米粉與擂茶元素納入今年春節禮盒中。礁溪老爺將宜蘭名產金棗及烏龍茶融入曲奇餅乾，搭配台灣在地原味好茶，更突顯台灣特色風味。台南老爺行旅龍年限定禮盒，則內含走馬啡咖啡包、香濃酥脆的綜合豆塔與手工餅乾，十足大人感風味。南港老爺行旅限量發售的「玫瑰旅人禮盒」，內含精品蜂蜜品牌MELISSA皇后玫瑰蜂蜜與兩款口味瑪德蓮，入口香氣濃郁。16款老爺年節禮盒售價自300元至3,200元不等，早鳥預購優惠最低88折起。禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：