新竹老爺「中山廳」日本料理廳，推出蘊藏滿滿新年祝福寓意的「重箱」御節料理，五人份每套12,800元起，限量20套。圖／老爺酒店集團

礁溪老爺年菜組合十人份7道功夫手路菜，加碼贈送主廚祕製魩魚XO醬一瓶，2024年1月10日前預訂早鳥價7,777元。圖／老爺酒店集團

南港老爺行旅「玫瑰旅人禮盒」每盒1,480元，2024年1月15日前預訂再享最低88折優惠。圖／老爺酒店集團

台南老爺行旅龍年限定禮盒，內含走馬啡咖啡包、香濃酥脆的綜合豆塔與手工餅乾，每盒售價988元。圖／老爺酒店集團

新竹老爺「明宮」粵菜廳年菜盛宴，五人份7道佳餚，每套8,800元起，12月底前訂購再享95折優惠。圖／老爺酒店集團

新竹老爺Le Cafe'咖啡廳為小家庭隆重鉅獻西式年菜，用舌尖遊歷各國，六人份每套11,800元起。圖／老爺酒店集團

農曆春節圍爐訂席暢旺，老爺酒店集團再推外帶年菜搶市，集結台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店、台南老爺及南港老爺行旅等旗下飯店，一共推出5款外帶年菜組、28道單點外帶年菜，以及16款年節禮盒。從匯集山海珍味的中式桌菜、蘊含寓意的日式御節料理，到無肉不歡的西式佳餚，外帶年菜組合售價自8,800元起至17,918元不等，早鳥優惠最低8折起，單點年菜每道550元起。因應走春送禮商機，老爺酒店也同步推出年節禮盒應戰，除經典暢銷的老爺牛軋糖、桂花鳳梨果醬禮盒外，今年另結合精品蜂蜜MELISSA及知名手沖咖啡走馬啡商品，推出特色禮盒為傳統年節增添新意。

深受饕客喜愛的台北老爺酒店「明宮」粵菜廳，主廚何啟光以粵菜料理手法為基礎，結合鮑魚、干貝等頂級山海珍味，推出「舞龍迎春」外帶年菜，內含經典海陸雙拼的「五福錦繡大拼盤」、酒香四溢的「酒釀乾燒海大蝦」、嚴選上等鮑魚佐頂級花膠燉煮的「花膠鮑魚長年菜」及香氣濃郁的「櫻花蝦臘味飯」等，八人份8道佳餚，1月27日前預訂早鳥優惠價15,888元。

因應小家庭圍爐需求，台北老爺另推14款單點年菜供消費者選購，包含「干貝棗皇燉全雞」、「如意芋頭糕」與「松露蘿蔔糕」等，每道售價最低550元起，免下廚就能輕鬆端上星級美味。

新竹老爺酒店則推出三款中、西、日式特色年菜，適合五至六人小家庭享用，無論是經典中式粵菜，還是深具日式文化的御節料理「重箱」，亦或融合西式風味的新潮料理應有盡有。「明宮」粵菜廳推出「龍饗好運」外帶年菜組，內含「經典明膳佛跳牆」、「香蒜避風塘明蝦」、「鵝肝醬燒牛小排」、「魚躍龍門海石斑」、「金球櫻花蝦米糕」等，五人份7道佳餚，每套8,800元起，12月底前預約再享95折優惠。

新竹老爺「中山廳」今年的「重箱」御節料理，搭配「香烤A5日本和牛」、「土魠魚西京燒」、「星鰻八幡卷」、「松茸鰻魚散壽司」和「龍蝦味噌汁」等16種應景食材，五人份每套12,800元起，限量20套。「Le Cafe咖啡廳」則將來自世界各地的經典美味直送圍爐餐桌，如「澳洲穀飼戰斧牛排」、「黑松露野蕈濃湯」、「深海龍蝦半隻（六個）」、「瓦倫西亞風帆立貝烤天使細麵」、「檸檬金桔磅蛋糕」及Tocornal紅酒1瓶等，六人份每套11,800元起。

礁溪老爺酒店由30年台菜資歷的主廚盧文祈獻上功夫菜，以老滷牛腱、竹葉青酒漬鮑魚、黃金泡菜、蔥油雞腿、老滷牛肚絲五道精巧前菜「老爺歡喜迎賓盤」打頭陣，主菜有蘭陽經典手路菜「干貝蝦球西魯肉」、採用舒肥熟成和炙燒雙重料理手法的「主廚秘製豬肩排」，搭配「一品烏參佛跳牆」、「櫻桃鴨干貝米糕」與「人蔘干貝燉烏雞」等佳餚，十人份7道佳餚，2024年1月10日前預訂享早鳥優惠價7,777元，再贈主廚祕製魩魚XO醬一瓶。

迎接走春送禮商機，老爺酒店也端出多款別出心裁的年節禮盒。如台北老爺「大吉大利禮盒」內含老爺經典必買的牛軋糖、鳳梨酥、楓糖鹽之花堅果塔與杏桃蛋糕巧克力塔等9款創意甜品。新竹老爺則將富含在地元素的客庄香桔汁、風城米粉與擂茶元素納入今年春節禮盒中。礁溪老爺將宜蘭名產金棗及烏龍茶融入曲奇餅乾，搭配台灣在地原味好茶，更突顯台灣特色風味。台南老爺行旅龍年限定禮盒，則內含走馬啡咖啡包、香濃酥脆的綜合豆塔與手工餅乾，十足大人感風味。南港老爺行旅限量發售的「玫瑰旅人禮盒」，內含精品蜂蜜品牌MELISSA皇后玫瑰蜂蜜與兩款口味瑪德蓮，入口香氣濃郁。16款老爺年節禮盒售價自300元至3,200元不等，早鳥預購優惠最低88折起。禁止酒駕，飲酒過量，有害健康