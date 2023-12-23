潮菜霸主「潮品集」搶攻春節外帶商機，推出一系列「旺年菜」常溫年菜外帶，六人份奢華潮式料理，特惠價17,800元起。圖／潮品集

「潮品集」年節伴手禮「XO醬雙瓶禮盒」，以潮式風味堅持手工拌炒，選用干貝、金鉤蝦等食材，不論送禮或是自用皆適宜。圖／潮品集

「潮品集」推年節伴手禮「港式蘿蔔糕禮盒」，連年榮獲媒體評比冠軍，是超夯港點人氣王。圖／潮品集

「潮品集」年菜極致代表作「潮式極品佛跳牆」為年節湯品經典，加入極品花膠、珠婆參、金山勾魚翅等高檔食材，湯清膠濃。圖／潮品集

「潮品集」外賣年菜「八仙一品佛跳牆」，精燉高湯加入新鮮蟲草豬腳、筍乾、北菇等精選食材熬煮，八人份特選湯品9,800元起。圖／潮品集

「潮品集」外賣年菜「蒜香蒸龍蝦」，選用新鮮活體小龍蝦，搭配主廚祕方烹調，鮮甜又彈牙。圖／潮品集

「潮品集」年節伴手禮「極品蠔皇二頭鮑禮盒」，嚴選色深肉厚的兩頭鮑以清水泡發六日，加入後腿肉及老母雞熬煮的鮮甜高湯，紅燒扣燉至色澤油潤、口感柔軟扎實。圖／潮品集

神旺潮品集‧忠孝店潮品集‧潮坊

「潮菜霸主」「潮品集」旗下位於忠孝敦化5號出口的「神旺潮品集．忠孝店」，以及信義區鄰近市府捷運站的「潮品集．潮坊」新光A4店，除夕圍爐當日訂位已近客滿，針對計畫除夕宅家圍爐的消費者，「潮品集」推出常溫外帶「旺年菜」，由有潮式料理40餘年經驗行政主廚何炳木領軍餐飲團隊，推出逾15款年節佳餚，包含小家庭首選的六人份「旺年菜鴻運組」、闔家團聚十人份「龍鳳呈祥團圓桌菜」、年菜評比常勝軍的「潮式極品佛跳牆」，還有每年推出即搶購一空的「港式蘿蔔糕」禮盒、「臘味禮盒」及「XO醬雙瓶禮盒」等一系列春節美饌，售價480元至整組年菜23,800元不等，即日起至2024年2月6日開放訂購，2024年1月22日前預訂，即享年菜組、湯品或鮑翅等商品，早鳥9折優惠。

原位在台北神旺大飯店內的「潮品集」，以道地潮、粵料理著名，除在台北美食圈中享有極高評價，並享「潮菜霸主」美譽。隨著飯店於2022年年底正式啟動改建，餐廳短暫淡出市場後重啟爐灶，陸續在台北市信義區鄰近市府捷運站的新光A4店開出「潮品集．潮坊」，以及飯店原址旁、捷運忠孝敦化5號出口的「神旺潮品集．忠孝店」，因應食家饕客的強烈呼喚。

每年春節，「潮品集」均會推出即時享用的常溫外帶年菜組合「旺年菜」，並以耐高溫器皿盛裝同時附贈環保保溫提袋，不僅方便攜帶，更可輕鬆加熱，在家就能輕鬆享用道地潮州美食。隨回歸市場，「潮品集」在2024年延續歷年傳統，推出逾15款潮式春節珍饈，要讓煮婦、煮夫們於過年期間好好休息，亦能在家品嘗星級料理的美味。

「旺年菜鴻運組」包含「潮品集」經典的「潮州滷鵝拼」、「紅燒燴排翅」、「蒜香蒸龍蝦」、「海參炆鮑片」、「干煎大銀鯧」、「蜜椒羊小排」等，六道精選潮式佳餚，再贈手工「桂圓核桃年糕」，欲搶攻小家庭客群，原價22,300元的六人桌菜，2024春節限定17,800元。

「蒜香蒸龍蝦」選用東南沿海的鮮活小龍蝦，以主廚祕方調味清蒸，彈牙鮮甜、吃得到滿滿的海味。「海參炆鮑片」奢華的海參以高湯扣燉入味，搭配鮑片入口，味蕾層次豐富，香氣四溢。「干煎大銀鯧」特選身形碩大飽滿的銀鯧，以潮式風味醬汁慢煎收乾，細嫩的肉質、讓人吮指回味。「蜜椒羊小排」嚴選紐西蘭羊肩排，肉質嫩、筋膜少，以蜂蜜和黑胡椒賦味，完全沒有不適的羊騷味，柔嫩多汁。另有十人闔家歡聚「龍鳳呈祥團圓桌菜」原價28,240元，特惠價23,800元。2024年1月22日前預訂，即享年菜組、湯品或鮑翅等商品，早鳥9折優惠。

「潮品集」年菜極致代表作「潮式極品佛跳牆」，選料豪華大器、獲獎無數，堪稱年節湯品的經典之最，以老母雞、金華火腿、排骨、後腿肉精熬24小時，再加入極品花膠、珠婆參、金山勾魚翅與鮑魚、干貝、小土雞等高貴食材慢燉，湯清膠濃、齒頰留香。八人份，原價25,800元、特惠價23,800元。另有連年熱銷，以火腿、豬後腿肉、老母雞、排骨熬煮十多小時的精華上湯，加入頂級金山勾魚翅與土雞腿肉燉煮的「原窩雞燉翅」，和精燉高湯加入新鮮蟲草、排骨酥、豬腳、筍乾、北菇、枸杞、芋頭、栗子等精選食材細火慢燉的「八仙一品佛跳牆」，八人份，9,800元起。

「潮品集」年節經典伴手禮今年通通強勢回歸，「港式蘿蔔糕禮盒」連年榮獲媒體評比冠軍，白蘿蔔清甜細緻與米漿融合，散發蘿蔔清香，再添蝦米、臘肉，用料扎實，口感綿軟，超夯港點人氣王。還有象徵步步高升的「桂圓核桃年糕」、「XO醬雙瓶禮盒」、「臘味禮盒」等多樣應景商品，送禮自用兩相宜，即日起至2024年1月22日，預訂年節禮盒3盒以上享95折、10盒以上9折、50盒以上85折、100盒以上8折。

神旺潮品集‧忠孝店

地址：台北市大安區

忠孝東路4段166號2樓

電話：02-2772-2699

潮品集‧潮坊

新光A4店

地址：台北市信義區

松高路19號6樓

電話：02-2772-2687~8