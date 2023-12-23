中國大陸對遊戲產品的經營監管更趨嚴格，台灣遊戲公司宇峻（3546）及網龍（3083），雖然旗下遊戲已取得大陸版號，但因產品尚未上市，營收不受影響。但是原本期待重返大陸市場的美夢，恐會因此打折扣。
受大陸擬再出重手監管網遊、騰訊及網易等中國遊戲類股重挫的影響，台灣遊戲公司22日股價也被波及，辣椒、昱泉跌幅近2％，鈊象跌0.68％，智冠因股權交換折價近4成，以跌停作收。而網銀國際入主的華義國際因擴展聯運平台的計畫，反而一枝獨秀，單日上漲5.02％。
遊戲業者表示，台灣遊戲公司雖對大陸市場懷有憧憬，但大陸市場競爭激烈，加上版號核發嚴格。台灣遊戲公司早就紛紛撤退，不再自行經營或研發，而是改為IP授權或是交由當地代理商營運的模式。
宇峻將三國群英傳的遊戲，以IP授權給大陸遊戲公司中國祖龍，由其研發「三國群英傳－鴻鵠霸業」這款產品，已於2023年10月25日取得大陸遊戲版號，預定2024年第二季在大陸市場上市。
網龍開發的「黃易群俠傳：重生」，也已獲得中國遊戲的版號，該遊戲將由北京大千互娛科技在大陸營運。
宇峻及網龍的遊戲產品雖拿到版號，但迄今尚未上市。大陸對遊戲監管嚴格的新規範，恐將令研發商再修改產品才能上市，上市時程有可能再延宕。但到目前為止，大陸遊戲監管嚴格，對於兩家公司的營收並無實際的影響。只是，未來大陸遊戲市場整體環境受限，其潛在的效益，恐將打折扣。
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