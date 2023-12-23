鋰電池模組廠順達（3211）舉行法說會，總經理張崇興表示，明年IT產品面臨價格戰，接單也不如預期，對於營收和毛利率都有負面影響。

至於非IT領域，電動自行車庫存調整持續，預期明年下半年回穩，資料中心BBU接單正向，明年非IT產品的營收貢獻可望突破10％。

今年IT產業市況低迷，順達營收獲利也受到影響。前三季合併營收約127.81億元、相比去年同期減少5.45％，毛利率守穩在8.82％，營業利益約5.38億元、年減10.48％，稅後純益約5.2億元、年減13.33％，每股稅後純益約3.46元。

展望第四季，張崇興表示，IT領域主要是筆電和平板電腦電池，第四季出貨動能和第三季相近。至於非IT領域，美國雲端伺服器大廠的電池備援系統（battery backup unit，BBU）第四季開始量產出貨，ESS儲能系統出貨維持穩定。E-mobility電動載具方面，電動腳踏車市場動能不明朗，但有一個新客戶在第四季開始出貨，公司會持續開發新客戶。整體來看，今年非IT產品的營收貢獻僅個位數比重。

對於2024年的展望，張崇興表示，市場預估2024年的平板電腦出貨持平，筆電微幅成長，以公司接單狀況來看，預估營收會比2023年下降。而且通膨、高利率和地緣政治影響之下，供應鏈需要分散製造基地，造成管理和製造成本增加，此外，同業進行價格戰，也對營運造成不利影響。