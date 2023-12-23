鋰電池模組廠順達（3211）舉行法說會，總經理張崇興表示，明年IT產品面臨價格戰，接單也不如預期，對於營收和毛利率都有負面影響。
至於非IT領域，電動自行車庫存調整持續，預期明年下半年回穩，資料中心BBU接單正向，明年非IT產品的營收貢獻可望突破10％。
今年IT產業市況低迷，順達營收獲利也受到影響。前三季合併營收約127.81億元、相比去年同期減少5.45％，毛利率守穩在8.82％，營業利益約5.38億元、年減10.48％，稅後純益約5.2億元、年減13.33％，每股稅後純益約3.46元。
展望第四季，張崇興表示，IT領域主要是筆電和平板電腦電池，第四季出貨動能和第三季相近。至於非IT領域，美國雲端伺服器大廠的電池備援系統（battery backup unit，BBU）第四季開始量產出貨，ESS儲能系統出貨維持穩定。E-mobility電動載具方面，電動腳踏車市場動能不明朗，但有一個新客戶在第四季開始出貨，公司會持續開發新客戶。整體來看，今年非IT產品的營收貢獻僅個位數比重。
對於2024年的展望，張崇興表示，市場預估2024年的平板電腦出貨持平，筆電微幅成長，以公司接單狀況來看，預估營收會比2023年下降。而且通膨、高利率和地緣政治影響之下，供應鏈需要分散製造基地，造成管理和製造成本增加，此外，同業進行價格戰，也對營運造成不利影響。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：