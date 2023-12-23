【時報記者任珮云台北報導】華擎（3515）本周K線收紅，本周華擎推出Linux版本AI QuickSet軟體工具，讓Linux平台用戶也能快速體驗更多樣化的人工智慧(AI)應用程式帶來的樂趣；華擎也宣布旗下主機板支援微軟Dynamic Lighting功能 ， 響應標準化RGB生態系統。

華擎AI QuickSet軟體工具的Linux版本支援Ubuntu 22.04.3桌面版(64位元)作業系統，採用Docker技術簡化人工智慧(AI)應用程式的安裝設定流程，同時維持用戶作業環境純淨；更透過華擎AMD Radeon? RX 7900系列顯示卡與AMD ROCm軟體平台提供的強大運算能力，支援更多樣的開源人工智慧(AI)應用程式，並且最佳化其運作效率，包括Image/Manga Translator圖片/漫畫翻譯器、 Stable Diffusion CLI & web UI圖像生成工具、套用Meta Llama 2語言模型的Text generation web UI文字生成/AI聊天工具、以及Ultralytics YOLOv8物件識別工具，提供Linux用戶更豐富的人工智慧(AI)應用程式體驗。

華擎推出的Linux版本AI QuickSet軟體工具，與Windows版本同樣是用來簡化人工智慧(AI)應用程式安裝和設定流程的軟體工具，讓使用者無需深入研究複雜的組態設定，就能確保人工智慧(AI)應用程式以最佳方式運作。並且藉由華擎AMD Radeon RX 7900系列顯示卡與AMD ROCm，軟體平台提供的強大運算能力，支援更多樣的開源人工智慧(AI)應用程式同時最佳化其運作效率。這些特色不僅展現了華擎的堅強軟硬體研發實力，以及時時刻刻為用戶考量的精神，更讓華擎AI QuickSet軟體工具成為在Linux平台下快速體驗人工智慧(AI)應用程式的優質選擇！

華擎也宣布旗下主機板將率先支援微軟Windows 11作業系統內建的RGB動態光源功能 (Dynamic Lighting)，讓使用者不需安裝任何第三方控制軟體，便能控制主機板RGB多彩燈色，還能與支援的USB周邊裝置達成RGB燈效同步。

華擎主機板實現技術突破，領先業界支援微軟動態光源功能，成為率先支援此功能的主機板產品。使用者若想嘗鮮，需更新Windows 11作業系統至23H2版本，並於華擎官網下載安裝Beta版本韌體以啟用動態光源功能。現階段使用者可透過動態光源功能控制華擎主機板的板載RGB 燈效、RGB/ARGB燈條或是其他支援的USB外接設備，如RGB電競滑鼠、鍵盤。