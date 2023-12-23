台灣大（3045）12月1日完成合併台灣之星，各界關注兩家公司網路整併時程，台灣大22日表示，兩家公司的基站整併橫跨3G、4G和5G，是項巨大的工程，整體網路整併作業預計2024年年底完成。

台灣大並於22日公布網路整併最新進度，透過MOCN（Multi-Operator Core Network，多營運商核心網路）技術已率先完成3G網路整併，原台灣之星3G涵蓋基地台數量大幅提升40％，偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率更從89％提升至95.7％。另，同步完成4G 2,100MHz擴頻，原台灣大用戶4G網速也提升超過10％，雙方4G網路也逐站、逐區進行智慧化部署，目前先從郊區進行雙網共五個頻段的整併作業，5G則已完成MOCN技術相關設定，待4G基地台設備整合後，開始進行5G逐站整合作業。

台灣大強調，剛完成合併的「5G台灣隊」擁有3.5GHz黃金頻段100MHz頻寬、700MHz和900MHz關鍵雙低頻，原台灣之星用戶將取得更大涵蓋、更高速率的4G＋5G網路服務。

台灣大認為，影響用戶上網品質及滿意度的指標，除了下載／上傳速度，還有實際可使用的體驗，以現今應用程式對應所需的網速需求，只要5～25Mbps即可滿足一般網路軟體使用，以影音平台官網公告，即便4K UHD超高畫質所需網速也大約在15～25Mbps左右即足夠。

因此，台灣大未來網路整併的重心，不只追求速度及涵蓋的提升，更在乎使用各種應用服務時的網路可靠性、一致性與回應性等指標。

即將到來的耶誕節，成為考驗新台灣大、及新遠傳網路品質的第一個節日。台灣大今年搶先在全台十餘處聖誕熱活動區部署網路備援，並首次與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，以較平日高達15倍的速度偵測新北耶誕城、台北101等北部熱區網路狀況。

另外，台灣大在北、中、南十餘處耶誕活動熱點，出動行動基地台、臨時站點擴充、基站參數調整等，因應人流增加。其中，新北耶誕城全區共增加六個頻段200餘套設備，熱區容量大幅提升170％。