台灣大（3045）12月1日完成合併台灣之星，各界關注兩家公司網路整併時程，台灣大22日表示，兩家公司的基站整併橫跨3G、4G和5G，是項巨大的工程，整體網路整併作業預計2024年年底完成。
台灣大並於22日公布網路整併最新進度，透過MOCN（Multi-Operator Core Network，多營運商核心網路）技術已率先完成3G網路整併，原台灣之星3G涵蓋基地台數量大幅提升40％，偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率更從89％提升至95.7％。另，同步完成4G 2,100MHz擴頻，原台灣大用戶4G網速也提升超過10％，雙方4G網路也逐站、逐區進行智慧化部署，目前先從郊區進行雙網共五個頻段的整併作業，5G則已完成MOCN技術相關設定，待4G基地台設備整合後，開始進行5G逐站整合作業。
台灣大強調，剛完成合併的「5G台灣隊」擁有3.5GHz黃金頻段100MHz頻寬、700MHz和900MHz關鍵雙低頻，原台灣之星用戶將取得更大涵蓋、更高速率的4G＋5G網路服務。
台灣大認為，影響用戶上網品質及滿意度的指標，除了下載／上傳速度，還有實際可使用的體驗，以現今應用程式對應所需的網速需求，只要5～25Mbps即可滿足一般網路軟體使用，以影音平台官網公告，即便4K UHD超高畫質所需網速也大約在15～25Mbps左右即足夠。
因此，台灣大未來網路整併的重心，不只追求速度及涵蓋的提升，更在乎使用各種應用服務時的網路可靠性、一致性與回應性等指標。
即將到來的耶誕節，成為考驗新台灣大、及新遠傳網路品質的第一個節日。台灣大今年搶先在全台十餘處聖誕熱活動區部署網路備援，並首次與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，以較平日高達15倍的速度偵測新北耶誕城、台北101等北部熱區網路狀況。
另外，台灣大在北、中、南十餘處耶誕活動熱點，出動行動基地台、臨時站點擴充、基站參數調整等，因應人流增加。其中，新北耶誕城全區共增加六個頻段200餘套設備，熱區容量大幅提升170％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：